‘İran’a yönelik askeri harekat Çin ile görüşmeye bağlı’

“İran, 14 maddelik teklifi reddetti. İran’ın talepleri arasında Lübnan dahil olmak üzere çatışmaların sona ermesi vardı. Hürmüz’de İran egemenliğinin kabul edilmesini de istiyorlardı. Şi Cinping ile Trump arasında bir görüşme olacak. Bunun öncesinde İran Dışişleri Bakanı Arakçi Çin’i ziyaret etti. ABD-İran sorunu Çin-ABD görüşmelerinin ana maddesi olacak. Burada asıl mesele Hürmüz’ü kimin kontrol edeceği. Bu, küresel güç mücadelesinde önemli bir nokta. Çin, doğrudan müdahil olmasa da dolaylı olarak bu gündemin tarafı. Amerikan donanmasının attığı adımları bu şekilde değerlendirmek gerek. Sultan Prens Hava Üssü’nün kullanımına Suudi Arabistan müsaade etmediği için harekatı askıya almak zorunda kaldılar. Coğrafya, İran’dan yana. İran, savaşlardan elde ettiği dersleri çok iyi uygulamış durumda. Hürmüz’de bir tehlikenin olduğu ortaya çıkınca sigorta primleri fırladı ve kimse oradan geçmek istemedi. ABD, İran’ın tehdit teşkil eden unsurlarını etkisiz hale getirmek istiyor ancak sigorta şirketlerini de oranın güvenli olduğu konusunda da ikna etmek gerekiyor. Amerika aslında ablukayı etkili bir şekilde uyguluyor. İran’ın abluka uygulanan limanlardan ihracatı yıllık 153 milyon ton ithalatı ise 83 milyon ton. Şu anda benzin ithalatının da yüzde 20-30 civarını limanlardan yapıyor. İran önemli bir demir ve çelik üreticisi. Bakır ve amonyak üretip ihraç ediyor. Bunlarda kapasite kaybı var. Enflasyonun yüzde 90’larda olduğu söyleniyor. İran’a dönük abluka etkili ancak İran’ın dayanma ve acı eşiği de çok yüksek. Uluslararası toplumun bu krizi absorbe etme eşiği de çok düşük. Dolayısıyla olay çıkmaza doğru gidiyor. ABD’nin en büyük kaybı Avrupalı müttefikleriyle belirginleşen görüş ayrılığı. Trump NATO’yu yardıma çağırdı. Babülmendep’te Husilere karşı harekat başlatmışlardı. İki ya da üç ülke ancak gemi gönderebilmişti. İngiltere ve Fransa inisiyatif alıyorlar ancak İngiltere Kıbrıs’taki üslerini korumak için bölgeye bir tane gemi gönderebildi. Fransızlar bir hafta sonra gönderdikleri gemiyi geri çektiler. Söylemler var ancak bunların hayata geçirilebileceğini düşünmüyorum. ABD ve Trump, Lozan Anlaşması’nda Türk boğazlarının askersizleştirilmesi mantığını Hürmüz Boğazı’nda da uygulamak istiyor. Hürmüz ve Körfez’in tarihine bakıldığında ilginç bir manzara ortaya çıkıyor. Burası hiçbir zaman kimsenin tam kontrolünde olmamış. Mezopotamya ile Hint Kıtası arasındaki ticaretin merkezi olmuş. Ticareti yapan limanlar serbest hareket eden kısımlar olmuş. Limanlar arasında da iş birliği yapılmış. Körfez ülkeleri ‘Amerika gider, İran ile baş başa kalırız’ diyor. Optimum bir çözüm bulunması gerekiyor. Suudi Arabistan, ‘İsrail’in bizi çekmeye çalıştığı tuzağa düşmedik, füzelere cevap verebilirdik ancak vermedik. İran ile beraber yaşamak durumundayız’ pozisyonunda. Artık sorunun çözülmesi gerekiyor. Sorun herkesi etkilemeye başladı. Ekonomistlere göre sorun bugün çözülse dahi etkileri bir yıl daha devam edecek. ABD’nin harekat alanı serbestisi kısıtlanmaya başlıyor. Trump-Şi Cinping görüşmesinde bu konu ele alınacak. Burada alınacak kararların ABD’nin tarzını netleştireceğini düşünüyorum.”