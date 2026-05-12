İbrahim Hacıosmanoğlu yeni sezonun yabancı kuralını açıkladı
© Saffet Azak
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündeme dair açıklamalar yaptı. Hacıosmanoğlu, yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralına dair de konuştu.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, AA'da gündeme dair açıklamalar yapıyor. Hacıosmanoğlu şöyle konuştu:
'Hakem hatalarında gerideyiz'
"UEFA yetkilileriyle konuştuk. Hakem hatası oranı olarak Avrupa'da çok gerilerdeyiz. İngiltere'deki hatalar burada olsa yer yerinen oynar.Türkiye'nin en büyük rezilliği bu. İngiltere'de kaç dakika maç sonu yorum yapıyorlar? O yorumları yapanların %80'i kendi hakemliklerini ve TFF'deki yöneticilik dönemlerini hatırlasınlar. Onların talimatla 5-0, 6-0 maç bitirdiğini biliyorum. Orada talk show gibi maç sonu programı yapamazsınız.
YABANCI HAKEM KONUSU
Yabancı hakem bir sefere mahsustu. Kendi hakemlerimizi korumak için yaptık. Avrupa'nın en az hata yapan hakemleri bizde. Yabancı hakeme niye ihtiyacımız olsun ki.
'Türk hakem olmaması benim sorunum değil'
"Süleyman Demirel'in bir sözü vardı 'Benzin vardı da biz mi içtik' diye. Hakemler travmaya uğradı. Bir tane elit hakem var; Halil Umut Meler. Onun da tasvip etmediğimiz, nahoş olaydan ötürü dengesi bozuldu. Yeni toparlandı, kendine geldi. Şampiyonlar Ligi finalini yönetecek hakem Dünya Kupası'nda yok. Türk hakem neden yok, faturasını kimse bana kesemez. Bizim genç hakemlerimiz, kadın hakemlerimiz Avrupa'da nasıl maçlar alıyorlar. Sıradaki Avrupa Şampiyonası ve ondan sonraki Dünya Kupası'na kaç tane hakemimiz gidecek göreceksiniz. FIFA hakemi yapacağız. 2 sene profesyonel liglerde hakemlik yapması lazım, yok. Biz gençleştirme operasyonu yaptık. MHK başkanı kabul etmezler, göndermeyelim dedi. Ben dedim gönder kabul ederler. 'Biz devrim yapacağız' dedim, rica ettim, kabul ettiler.Bu hakemler yetişti, elit hakem olacaklar. Normalde 4 senede elit hakem olunuyor ama inşallah daha erkene, dostluk ilişkilerimizle beraber olabilecek en maksimum tarihe çekeceğiz. Meyveleri sonra alacağız.Bu kardeşlerimiz sıradaki Avrupa Şampiyonası'na ve sonraki Dünya Kupası'na gidecekler. Gidemezlerse faturasını bana keserseniz.
Yabancı kuralı
Seneye açıkladığımız kuralda değişiklik yok. 12+2 yabancıydı, 10+4 yabancı olacak. Onu geçen seneden ilan etmiştik. O doğrultuda devam ediyoruz.