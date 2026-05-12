İbrahim Hacıosmanoğlu yeni sezonun yabancı kuralını açıkladı

"Süleyman Demirel'in bir sözü vardı 'Benzin vardı da biz mi içtik' diye. Hakemler travmaya uğradı. Bir tane elit hakem var; Halil Umut Meler. Onun da tasvip etmediğimiz, nahoş olaydan ötürü dengesi bozuldu. Yeni toparlandı, kendine geldi. Şampiyonlar Ligi finalini yönetecek hakem Dünya Kupası'nda yok. Türk hakem neden yok, faturasını kimse bana kesemez. Bizim genç hakemlerimiz, kadın hakemlerimiz Avrupa'da nasıl maçlar alıyorlar. Sıradaki Avrupa Şampiyonası ve ondan sonraki Dünya Kupası'na kaç tane hakemimiz gidecek göreceksiniz. FIFA hakemi yapacağız. 2 sene profesyonel liglerde hakemlik yapması lazım, yok. Biz gençleştirme operasyonu yaptık. MHK başkanı kabul etmezler, göndermeyelim dedi. Ben dedim gönder kabul ederler. 'Biz devrim yapacağız' dedim, rica ettim, kabul ettiler.Bu hakemler yetişti, elit hakem olacaklar. Normalde 4 senede elit hakem olunuyor ama inşallah daha erkene, dostluk ilişkilerimizle beraber olabilecek en maksimum tarihe çekeceğiz. Meyveleri sonra alacağız.Bu kardeşlerimiz sıradaki Avrupa Şampiyonası'na ve sonraki Dünya Kupası'na gidecekler. Gidemezlerse faturasını bana keserseniz.