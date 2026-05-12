İBB ihalesini gerçekleştirdiği 250 taksi plakasından 56'sını sattı
Sputnik Türkiye
2026-05-12T13:16+0300
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" yapacak 2 bin 500 yeni taksinin sekizinci etabında ihaleye çıkardığı 250 plakadan 56'sının satışını gerçekleştirdi.
Yenikapı'daki Dr. Mimar Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde, 29 yıllığına ruhsat verilmek suretiyle uygulama tabanlı 250 taksi plakası için gerçekleştirilen ihaleye 60 istekli, kapalı teklif sundu.
İBB Genel Sekreteri Volkan Demir'in başkanlık ettiği ihalede, evrak kontrolünün ardından teklifi tam olan 56 kişinin başvurusu geçerli kabul edilerek açık artırma aşamasına geçildi.
Yapılan ihalede 56 plaka, KDV hariç 5 milyon 675 bin lira ile 6 milyon 300 bin lira arasındaki fiyatlarla satıldı.
Yeni taksilere özel tasarım
Plaka kullanım hakkı 29 yılla sınırlı yeni taksiler yoldan değil, uygulamalar üzerinden müşteri alacak. Yeni taksiler, diğerlerinden ayırt edilmesi için özel tasarımlarıyla hizmet verecek.
İBB, 12 Haziran 2025'te başlattığı "Uygulama Bazlı Taksi Taşımacılığı" kapsamında düzenlenen ihalenin ilk 7 etabında 589 plaka satarken, bugünkü ihaleyle birlikte satılan toplam plaka sayısı 645'e ulaştı.