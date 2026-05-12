Dolandırıcılık vakaları artıyor: Savcı da oyuncu da mağdur oldu
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, son dönemde artan dolandırıcılık vakalarına dikkat çekti. İstanbul'da görev yapan bir cumhuriyet savcısının telefon... 12.05.2026, Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası programında son dönemde artan dolandırıcılık olaylarıyla ilgili konuştu. İstanbul’da görev yapan bir cumhuriyet savcısının banka görevlisi gibi davranan kişiler tarafından dolandırıldığını aktaran Aslan, oyuncu Onur Buldu’nun da ev alma sürecinde yakın arkadaşının mağduru olduğunu anlattığını belirtti. Aslan, Eskişehir merkezli yürütülen yasa dışı bahis ve dolandırıcılık soruşturmasına da değinerek, 33 ilde düzenlenen operasyonda 135 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini söyledi. Şüphelilerin suçlardan yaklaşık 8.7 milyar lira gelir elde ettiğinin tespit edildiğini ifade eden Aslan, 1.2 milyarlık işlem hacminin ise 8 ayrı şirket üzerinden gerçekleştirildiğini aktardı. 'Cumhuriyet savcısını bile dolandırmışlar’ Aslan, İstanbul’da görev yapan 33 yaşındaki bir cumhuriyet savcısının, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan dolandırıcıların hedefi olduğunu söyledi. “Hesabınızda şüpheli işlem var” denilerek paniğe sürüklenen savcının, telefondaki yönlendirmeler sonrası hesabından para çıktığını fark ettiğini belirten Aslan, toplam zararın 850 bin liraya ulaştığını kaydetti. Olayla ilgili polis ekiplerinin çalışma başlattığını ifade eden Aslan, 3 kişinin gözaltına alındığını, şüphelilerden birinin tutuklandığını söyledi. ‘Yakın arkadaşına gönderdiği paraların müteahhide ulaşmadığını öğrendi’ Aslan, oyuncu Onur Buldu’nun da dolandırıcılık mağduru olduğunu açıkladığını belirterek, Buldu’nun Alper Kul’un YouTube programında yaşadığı süreci anlattığını aktardı. Ev almak istediğini söyleyen Buldu’nun, müteahhitle yakın bir arkadaşı aracılığıyla tanıştığını ifade ettiğini aktaran Aslan, oyuncunun ödemeleri de aynı arkadaşı üzerinden yaptığını söyledi. Tapu işlemleri yaklaşınca müteahhit tarafından arandığını belirten Buldu’nun, yaptığı ödemelerin müteahhide hiç ulaşmadığını öğrendiğini aktaran Aslan, oyuncunun yaşadığı mağduriyet nedeniyle büyük üzüntü yaşadığını ifade etti. Dolandırıcılık yöntemlerinin giderek çeşitlendiğini söyleyen Aslan, vatandaşların banka işlemleri ve yüksek tutarlı ödemelerde resmi prosedürler dışında hareket etmemesi gerektiğini vurguladı.
