Çarpıcı rapor: Avrupa’nın güvenliği için 500 milyar avro gerekiyor
Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Bölgenin Kalbi’nde Avrupa’nın ABD’nin güvenlik şemsiyesinden çıkması için gereken bütçeyle ilgili konuştu. Bozkurt, “Bir rapora göre Avrupa’ya 500 milyar avro kaynak gerekiyor. Güvenlik mimarisi değişince Avrupalılar ışık görmüş tavşan gibi kaldı” dedi.
ABD’nin Avrupa’daki askerlerini çekme kararı, Almanya’ya konuşlandırılacak uzun menzilli füze planının iptal edilmesi ve Donald Trump’ın “NATO’dan ayrılabiliriz” açıklaması Avrupa’da güvenlik endişelerine yol açtı. Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Avrupa’nın ABD’nin güvenlik şemsiyesinden çıkması için ihtiyaç duyduğu bütçe ile ilgili; “Avrupa’ya 2036’ya kadar 500 milyar dolar yatırım gerekiyor. Avrupa şu anda militarizasyonu nasıl yaparız diye düşünüyor. Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü tarafından yakın zamanda yayınlanan rapor Avrupa’ya yıllık 50 milyar avroluk yatırım gerektiğini söylüyor. Bu yatırım Avrupa devletlerinin, uydu keşfinden, savaş alanındaki ateş kontrolüne kadar tüm etki zincirini kapsayan, Amerikan askeri mimarisine olan tam bağımlılıklarını sona erdirmeleri için kritik eşiği temsil ediyor. Raporda Avrupa’nın bağımsız hareket edebilmesi için ele alınması gereken 10 önemli yetenek açığını tanımlamışlar. Gerekli finansman, toplam Avrupa savunma harcamalarının yaklaşık %10'una veya üye devletlerin toplam GSYİH'sının %0,25'ine denk geliyor” dedi.
Rapordan çarpıcı bilgiler
Bozkurt rapordan şu bilgileri aktardı:
“Avrupa'nın yeni stratejik duruşu, düşman hedeflerini engellemekten ziyade, saldırganın kritik altyapısına karşı büyük çaplı misillemeler başlatabilme yeteneğine odaklanmalıdır. Bu değişiklik, Uzun Menzilli Vuruş sistemlerine odaklanan büyük bir taarruz yeteneğinin geliştirilmesini içeriyor. Avrupa şu anda Storm Shadow veya Taurus gibi sınırlı menzilli sistemler kullanırken, stratejik gereklilik 5.500 kilometredeki hedefleri vurabilen orta menzilli balistik füzeleri gerektiriyor. Havacılık sektörünün de yatırım stratejisinde yeniden bir düzenlemeye ihtiyacı var. Analistler, rekabet halindeki altıncı nesil uçak projeleri arasında kaynakları parçalamak yerine, Avrupa stratejik gizli bombardıman uçağı geliştirilmesini öneriyor. Stratejik menzillerde büyük miktarda seyir ve balistik füze taşıyabilen 40 adet bu tür uçaktan oluşan bir filo, Avrupa'ya şu anda sahip olmadığı bir güç projeksiyon aracı sağlayacaktır. Böyle bir programın maliyetinin 100 milyar euro olarak tahmin edildiği, ancak konvansiyonel ve nükleer caydırıcılık açısından değerinin, klasik savaş uçağı platformlarına yapılacak diğer tüm yatırımlardan daha fazla olacağı belirtiliyor. Amerikan desteği olmadan Avrupa'yı koruyacak gerçek plan gerekiyor.”
‘Avrupalılar ışık görmüş tavşan gibi kaldı’
Bozkurt, “Ben Trump’ı haklı bulanlardanım. Trump, ‘Ben Avrupa’ya neden bu kadar para harcıyorum. Sen kendi güvenliğini kendin sağla diyor. ABD, Amerika Kıtası’na, Çin’e yoğunlaşmış durumda. Bölgedeki, dünyadak zengin kaynaklara yoğunlaşmış durumda. Çünkü ABD’de nadir element sıkıntısı var. Güvenlik mimarisi değişince Avrupalılar ışık görmüş tavşan gibi kaldı” ifadelerini kullandı.