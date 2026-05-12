Çarpıcı rapor: Avrupa’nın güvenliği için 500 milyar avro gerekiyor

Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Bölgenin Kalbi'nde Avrupa'nın ABD'nin güvenlik şemsiyesinden çıkması için gereken bütçeyle ilgili konuştu. Bozkurt, "Bir rapora göre... 12.05.2026, Sputnik Türkiye

Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Bölgenin Kalbi’nde ABD ile Avrupa arasındaki güvenlik gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.ABD’nin Avrupa’daki askerlerini çekme kararı, Almanya’ya konuşlandırılacak uzun menzilli füze planının iptal edilmesi ve Donald Trump’ın “NATO’dan ayrılabiliriz” açıklaması Avrupa’da güvenlik endişelerine yol açtı. Gazeteci Ceyhun Bozkurt, Avrupa’nın ABD’nin güvenlik şemsiyesinden çıkması için ihtiyaç duyduğu bütçe ile ilgili; “Avrupa’ya 2036’ya kadar 500 milyar dolar yatırım gerekiyor. Avrupa şu anda militarizasyonu nasıl yaparız diye düşünüyor. Kiel Dünya Ekonomisi Enstitüsü tarafından yakın zamanda yayınlanan rapor Avrupa’ya yıllık 50 milyar avroluk yatırım gerektiğini söylüyor. Bu yatırım Avrupa devletlerinin, uydu keşfinden, savaş alanındaki ateş kontrolüne kadar tüm etki zincirini kapsayan, Amerikan askeri mimarisine olan tam bağımlılıklarını sona erdirmeleri için kritik eşiği temsil ediyor. Raporda Avrupa’nın bağımsız hareket edebilmesi için ele alınması gereken 10 önemli yetenek açığını tanımlamışlar. Gerekli finansman, toplam Avrupa savunma harcamalarının yaklaşık %10'una veya üye devletlerin toplam GSYİH'sının %0,25'ine denk geliyor” dedi.Rapordan çarpıcı bilgilerBozkurt rapordan şu bilgileri aktardı:‘Avrupalılar ışık görmüş tavşan gibi kaldı’Bozkurt, “Ben Trump’ı haklı bulanlardanım. Trump, ‘Ben Avrupa’ya neden bu kadar para harcıyorum. Sen kendi güvenliğini kendin sağla diyor. ABD, Amerika Kıtası’na, Çin’e yoğunlaşmış durumda. Bölgedeki, dünyadak zengin kaynaklara yoğunlaşmış durumda. Çünkü ABD’de nadir element sıkıntısı var. Güvenlik mimarisi değişince Avrupalılar ışık görmüş tavşan gibi kaldı” ifadelerini kullandı.

