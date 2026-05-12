Bayram tatili öncesi uyarı: Rezervasyon belgelerini mutlaka saklayın

TÜKONFED Turizm Komisyonu Üyesi Semih Altan, Radyo Sputnik'te yayınlanan Gün Ortası programında Okan Aslan'ın konuğu oldu. Semih Altan, bayram tatili öncesinde... 12.05.2026, Sputnik Türkiye

Radyo Sputnik'te yayınlanan Okan Aslan'la Gün Ortası programına konuk olan TÜKONFED Turizm Komisyonu Üyesi Semih Altan, bayram tatili öncesinde rezervasyon süreçlerinde dikkat edilmesi gerekenlerle ilgili konuştu. Altan, otel ve turizm hizmetlerinde yaşanabilecek mağduriyetlere karşı vatandaşların mutlaka yazılı belge ve kayıtları saklaması gerektiğini ifade etti.Tüketicilerin yaşadıkları sorunlarda il ve ilçelerdeki tüketici hakem heyetlerine başvurabileceklerini belirten Altan, ayıplı mal ve hizmetlerin mutlaka belgelendirilmesi gerektiğini söyledi.‘Ayıplı hizmet mutlaka belgelendirilmeli’“Misafirlerin ayıplı malı ya da hizmeti mutlaka belgelendirmesi gerekiyor” diyen Altan, deniz manzaralı oda yerine farklı bir oda verilmesi ya da rezervasyonda belirtilmeyen hizmetlerle karşılaşılması durumunda vatandaşların öncelikle otel yetkililerine durumu bildirmesi gerektiğini ifade etti.Sorunun yazılı şekilde kayıt altına alınmasının önemine dikkat çeken Altan, uyuşmazlık konusunu içeren dilekçe ve belgelerle birlikte tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabileceğini söyledi.Uyuşmazlık konusunu içeren dilekçe ve belgelerle birlikte tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılabileceğini belirten Altan, “Kişi başı 186 bin TL’ye kadar hakem heyetleri bu konuda görev yapabiliyor” ifadelerini kullandı.‘Rezervasyon ve ödeme belgeleri saklanmalı’Altan, tatil dönemlerinde dolandırıcılık girişimlerinin de arttığına dikkat çekerek, tüketicilerin rezervasyon ve ödeme işlemlerinde daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.Başvurularda bilirkişi talep edilmesinin sürece katkı sağlayabileceğini ifade eden Altan, TÜKONFED’in de tüketicilere hukuki destek, bilinçlendirme ve şikayet süreçlerinde yardımcı olduğunu belirtti.

Okan Aslan

