ABD, İran petrolünün Çin'e satışındaki rolü nedeniyle 12 kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladı
ABD Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Çin'e petrol satışında rolleri olduğu iddiasıyla 12 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine ekledi. 12.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-12T01:26+0300
ABD Hazine Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları Ordusu (IRGC) ile Çin arasında petrol ticaretini kolaylaştırdıkları iddiasıyla 12 kişi ve kuruluşa yaptırım uyguladı.Hazine Bakanlığı Yabancı Varlık Kontrol Ofisi (OFAC), yaptığı basın açıklamasında, şu ifadeler yer aldı:Yaptırım uygulananlar arasında İran vatandaşı olan üç kişi bulunuyor: İran Devrim Muhafızları Şehid Purja'fari Petrol Karargahı Başkanı, karargahın mali işler sorumlusu ve İran Devrim Muhafızları Petrol Karargahı'nın ticari işler sorumlusu.OFAC'ın İran için güncellenmiş Özel Olarak Belirlenmiş Kişiler listesine göre, yaptırım uygulanan kuruluşlar arasında dördü Birleşik Arap Emirlikleri'nde, dördü Hong Kong'da ve biri Umman'da bulunuyor.
