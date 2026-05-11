Yankı Bağcıoğlu: Uçak gemisi değil ama KAAN acil ihtiyaç

Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi'nde konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, savunma sanayisinin geldiği noktanın yılların birikimi olduğunu ve... 11.05.2026, Sputnik Türkiye

Ceyhun Bozkurt’la Bölgenin Kalbi’ne konuk olan Cumhuriyet Halk Partisi Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, SAHA 2026 Uluslararası Savunma ve Havacılık Uzay Sanayi Fuarı'na gerçekleştirdikleri ziyareti ve savunma sanayisine bakışlarını anlattı.Bağcıoğlu, “CHP olarak bu konuya bakışımız net” diyerek şunları söyledi:“Sayın Genel Başkan Özgür Özel, milli muharip uçak KAAN, ilk uçuşunu yaptığında ilk tebrik eden siyasi. CHP iktidara geldiğinde savunma sanayisinin devam etmeyeceğini, İHA’ların uçmayacağını, gemilerin yapılmayacağını söyleyenler var. Bunları en basit ifadeyle bir iftira, söyleyenleri de müfteri olarak kabul ediyorum. Geçmiş dönem yönetimlerinde savunma sanayisiyle ilgili talihsiz açıklamalar da yapıldı. Diğer taraftan savunma sanayisine parti holiganlığı zihniyetiyle bakan bir grup da var. Sanki 20 yıl önce hiçbir şey yokmuş, her şey bugün olmuş gibi davranıyorlar. TUSAŞ’ın kuruluşuyla 1973’ü başlangıç kabul edersek yılların birikimi sonucu bugün bu noktaya geldik. Savunma sanayisi siyaset dışı bir olay. Bence Gazi Mustafa Kemal Atatürk, şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve savunma sanayisi kesinlikle siyaset dışı olmalı. Ne bir seçim yatırımı olmalı, ne de yapılanlar hor görülüp aşağılanmalı.”‘20 yıl önce hiçbir şey yoktu’ zihniyeti çok rahatsız ediciBugün yapılan çalışmaların çok önemli olduğunu vurgulayan Bağcıoğlu, geçmişi de unutmamak gerektiğinin altını çizdi:“Bugün yapılanlar hakikaten çok önemli. Bunları yaparken 73-74 yılında Milli Muharip Sanayi diyen rahmetli Bülent Ecevit’i, ağır sanayi hamlesini bir şekilde getiren Necmettin Erbakan’ı, 1983’te Savunma Sanayi Müsteşarlığı’nı kuran rahmetli Turgut Özal’ı anmayacak mıyız? ’20 yıl önce hiçbir şey yoktu’ zihniyeti çok rahatsız edici. Bu hükümete karşı güveni de zedeliyor.”‘Harekat ihtiyaçları doğru belirlenmiyor’Savunma sanayisinin harekat ihtiyaçları doğrultusunda ilerlemesi gerektiğini belirten Bağcıoğlu, “Elbette bir siyasi irade var, savunma sanayisi yürüyor. Ancak bence harekat ihtiyaçları doğru belirlenmiyor. Savunma sanayisi yine bir iç siyaset malzemesi olarak kullanılıyor. Savunma sanayisinin gelişmesi noktasında müthiş bir birliktelik var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da çok önemsiyor, ana muhalefet lideri Özgür Özel de çok önemsiyor. Hava savunma sistemlerine acil ihtiyacımız var. Çelik Kubbe bir an önce tüm bileşenleriyle aktive edilmeli. Mesela uçak gemisini bu sene, önümüzdeki sene bir aciliyeti yok. Deniz Kuvvetlerinin elbette böyle bir hedefi var. Biz diyoruz ki öncelik muharip hava gücü. KAAN’a tüm kaynaklar yağdırılsın. Geminin daha uçağı yok üzerinde. Sadece muharip uçak değil, sahille geminin bağlantısını kuracak kargo uçaklarının olması lazım üzerinde. Harekat ihtiyaçları, harekat ihtiyaç makamları tarafından belirlenmeli. Bir siyasi hedefin, politikanın ürünü olmamalı” diye konuştu.‘2026 sonuna kadar atış yapılmazsa devletin güvenilirliği sekteye uğrar’Bağcıoğlu, SAHA 2026’da tanıtılan YILDIRIMHAN füzesiyle ilgili ise “Bu füzeler geliştirilirken bir anda lansman, caydırıcılık amaçlı tanıtım eğer karşılığını bulmazsa, yani 2026 sonuna kadar eğer bu atış yapılmazsa devletin güvenilirliği sekteye uğrar. Devletler bu projelerini örtülü bir şekilde, arada kendi kontrollerinde bilgileri sızdırarak yaparlar. 2026’nın sonunda bu füzenin ilk atışını, testi yapılacak dendi. Bu devam etsin elbette umarım daha kısa menzilli füzelerin ar-ge çalışmaları da devam ediyordur” dedi.

