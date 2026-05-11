Türkiye'nin en borçlu illeri belli oldu: Hangi şehirler ilk sırada? En az borcu olan şehir hangisi?

BDDK tarafından açıklanan verilere göre, yılın ilk çeyreğinde nakdi krediler 25.58 trilyon TL'ye ulaştı. İstanbul, İzmir ve Ankara kredi hacminde ilk sıraları...

2026-05-11T12:44+0300

Türkiye'de 2026’nın ilk çeyreğinde nakdi krediler 25.58 trilyon TL'ye ulaştı. Kişi başına ortalama kredi hacmi 297 bin TL’yi buldu. Kredi hacmi en yüksek iller listesinde İstanbul, Ankara ve İzmir ilk sıralarda yer aldı. BDDK'nin verilerine göre en az kredi kullanılan il ise Bayburt oldu. Doğu ve Güneydoğu'da yer alan iller 'en az borçlu'lar listesinde yer aldı. En çok hangi il borçlu?Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’nin kredi haritası da ortaya çıktı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, kredi hacmi en yüksek ve en düşük iller şöyle sıralandı:Kredi hacmi en yüksek iller Kredi hacmi en düşük iller Kişi başına kredi hacmi en yüksek 10 il Rakamlar ne söylüyor?-İstanbul kredi hacminde zirvede olsa da, nüfusa göre orantılandığında Ankara ilk sırada yer aldı.-Kredi hacmi yüksek illerin iş merkezi, sanayi, turizm gibi alanlarla öne çıkan (Yalova dışında) büyükşehirlerden oluşması dikkat çekti.-Her iki listenin başına gelen şehirlere bakıldığında; Ankara’da kişi başına kredi hacmi, Hakkari’nin yaklaşık 10 katı kadar yukarıda bulunuyor.

