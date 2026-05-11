Türkiye'nin en borçlu illeri belli oldu: Hangi şehirler ilk sırada? En az borcu olan şehir hangisi?
BDDK tarafından açıklanan verilere göre, yılın ilk çeyreğinde nakdi krediler 25.58 trilyon TL'ye ulaştı. İstanbul, İzmir ve Ankara kredi hacminde ilk sıraları paylaşırken, en az kredi kullanılan iller ise Bayburt, Tunceli ve Gümüşhane oldu.
Türkiye'de 2026’nın ilk çeyreğinde nakdi krediler 25.58 trilyon TL'ye ulaştı. Kişi başına ortalama kredi hacmi 297 bin TL’yi buldu. Kredi hacmi en yüksek iller listesinde İstanbul, Ankara ve İzmir ilk sıralarda yer aldı. BDDK'nin verilerine göre en az kredi kullanılan il ise Bayburt oldu. Doğu ve Güneydoğu'da yer alan iller 'en az borçlu'lar listesinde yer aldı.
En çok hangi il borçlu?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından açıklanan verilere göre Türkiye’nin kredi haritası da ortaya çıktı. Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, kredi hacmi en yüksek ve en düşük iller şöyle sıralandı:
Kredi hacmi en yüksek iller
1 İstanbul 8,684 trilyon
2 Ankara 3,413 trilyon
3 İzmir 1,381 trilyon
4 Antalya 1,037 trilyon
5 Bursa 799 milyar
6 Gaziantep 790 milyar
7 Kocaeli 652 milyar
8 Adana 588 milyar
9 Konya 462 milyar
10 Mersin 373 milyar
Kredi hacmi en düşük iller
1 Bayburt 8,4 milyar TL
2 Tunceli 12,5 milyar TL
3 Gümüşhane 14,3 milyar TL
4 Hakkâri 15,8 milyar TL
5 Ardahan 16,2 milyar TL
6 Bingöl 16,7 milyar TL
7 Kilis 18,2 milyar TL
8 Iğdır 20,1 milyar TL
9 Artvin 26,2 milyar TL
10 Bartın 26,4 milyar TL
Kişi başına kredi hacmi en yüksek 10 il
Sıra Şehir Fiyat (bin TL)
1 Ankara 577
2 İstanbul 551
3 Antalya 373
4 Gaziantep 356
5 Denizli 324
6 Muğla 317
7 İzmir 307
8 Kocaeli 302
9 Adana 257
10 Yalova 256
Rakamlar ne söylüyor?
-İstanbul kredi hacminde zirvede olsa da, nüfusa göre orantılandığında Ankara ilk sırada yer aldı.
-Kredi hacmi yüksek illerin iş merkezi, sanayi, turizm gibi alanlarla öne çıkan (Yalova dışında) büyükşehirlerden oluşması dikkat çekti.
-Her iki listenin başına gelen şehirlere bakıldığında; Ankara’da kişi başına kredi hacmi, Hakkari’nin yaklaşık 10 katı kadar yukarıda bulunuyor.