Seda Yekeler: “Bir insanın ilk bilmesi gereken dil tatlı dildir”

‘’Her zaman söylediğim bir şey var: Bir insanın ilk bilmesi gereken dil tatlı dildir. Kendi ana dilinizde önce bunu öğrenin. Çünkü tatlı dil olmadığı sürece 10 tane dil bilmiş olmanızın bir anlamı yok. Sonrasında kendi ana dilinizi çok iyi edinmeniz gerekiyor. Bunun için de okumak şart. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, kitap okumanın beyne verdiği katkıyı hiçbir şey veremez. Ana dilimizi böyle geliştiriyoruz. Ben bu soruya birkaç boyutta cevap vermek istiyorum. Biz Türk insanı olarak neden dil edinmiyoruz? Uzun yıllardır teknoloji çok geliştiği ve dijital cihazlar hayatımıza girdiği için artık kendi ana dilimizi bile geliştiremiyoruz. Sürekli ekran kaydırmaları nedeniyle beyindeki dil edinim noktaları gelişmemeye başlıyor. Ana dilde gelişim olmadığı için edinmek istediğiniz diğer dili de geliştiremiyorsunuz. Bu herkese özgü bir durum. Beyindeki dil edinim noktaları yeterince çalışmıyor.’’