Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları için tarih belli oldu: En az 3 yıllık çalışma süresi şartı aranıyor

Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvurularının 14 Mayıs'ta başlayacağı bildirildi. 20 Mayıs'a kadar sürecek olan...

2026-05-11T19:40+0300

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre binlerce öğretmenin beklediği 2026 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme süreci başlıyor. Kadrolu öğretmenler, 14-20 Mayıs tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirerek yeni görev yerlerini belirleyebilecek.Bakanlıkça açıklanan illerarası yer değiştirme başvuru şartları, takvimi ve kontenjan detayları şöyle:Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kadrolu öğretmenlerin şehirler arası tayin başvurularının 14 Mayıs 2026 tarihinde başlayacağını duyurdu. Adaylar başvurularını 20 Mayıs 2026 saat 16.00'ya kadar elektronik ortamda tamamlayabilecek.Başvuru yapacak öğretmenler için belirli çalışma süreleri şart koşuluyor:Öğretmenler, iller arası yer değiştirme ekranı üzerinden en fazla 40 eğitim kurumu tercihinde bulunabilecek. Atama işlemleri açıklanan resmi kontenjanlar, öğretmenlerin tercih sıralaması hizmet puanı üstünlüğü kriterlerine göre gerçekleştirilecek. MEB takvimine göre iller arası yer değiştirme sonuçları 22 Mayıs 2026 tarihinde ilan edilecek. Öğretmenler sonuçları personel.meb.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek.

