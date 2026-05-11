Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları için tarih belli oldu: En az 3 yıllık çalışma süresi şartı aranıyor
Öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvuruları için tarih belli oldu: En az 3 yıllık çalışma süresi şartı aranıyor
Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvurularının 14 Mayıs'ta başlayacağı bildirildi. 20 Mayıs'a kadar sürecek olan... 11.05.2026, Sputnik Türkiye
19:40 11.05.2026 (güncellendi: 19:42 11.05.2026)
Milli Eğitim Bakanlığı, kadrolu öğretmenlerin iller arası yer değiştirme başvurularının 14 Mayıs'ta başlayacağı bildirildi. 20 Mayıs'a kadar sürecek olan başvuruların sonuçları ise 22 Mayıs'ta ilan edilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan açıklamaya göre binlerce öğretmenin beklediği 2026 yılı iller arası isteğe bağlı yer değiştirme süreci başlıyor.
Kadrolu öğretmenler, 14-20 Mayıs tarihleri arasında başvurularını gerçekleştirerek yeni görev yerlerini belirleyebilecek.
Bakanlıkça açıklanan illerarası yer değiştirme başvuru şartları, takvimi ve kontenjan detayları şöyle:
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), kadrolu öğretmenlerin şehirler arası tayin başvurularının 14 Mayıs 2026 tarihinde başlayacağını duyurdu. Adaylar başvurularını 20 Mayıs 2026 saat 16.00'ya kadar elektronik ortamda tamamlayabilecek.
Başvuru yapacak öğretmenler için belirli çalışma süreleri şart koşuluyor:
Kadrolu öğretmenler 31 Aralık 2026 itibarıyla görev yaptıkları ilde en az 3 yıllık çalışma süresini tamamlamış olmalı.
Sözleşmeliden kadroya geçen öğretmenler 31 Aralık 2026 itibarıyla sözleşmeli ve kadrolu toplam 4 yıllık çalışma süresini doldurmuş olmalı.
Hizmet puanı hesaplamalarında ise başvurunun son günü olan 20 Mayıs tarihi baz alınacak.
Öğretmenler, iller arası yer değiştirme ekranı üzerinden en fazla 40 eğitim kurumu tercihinde bulunabilecek. Atama işlemleri açıklanan resmi kontenjanlar, öğretmenlerin tercih sıralaması hizmet puanı üstünlüğü kriterlerine göre gerçekleştirilecek.
MEB takvimine göre iller arası yer değiştirme sonuçları 22 Mayıs 2026 tarihinde ilan edilecek. Öğretmenler sonuçları personel.meb.gov.tr adresi üzerinden öğrenebilecek.
