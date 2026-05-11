Mahkemeden deprem mağduruna tazminat kararı: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan itiraz
Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu, deprem mağduru Mehmet Doğan oldu. Depremin ardından Adıyaman Belediyesi... 11.05.2026, Sputnik Türkiye
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu, deprem mağduru Mehmet Doğan oldu. Depremin ardından Adıyaman Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AFAD’a tazminat davası açan Doğan, tazminatı alırsa kreş, kütüphane ve taziye evi açacağını söyledi.
Adana'da 6 Şubat depremlerinde 63 kişinin yaşamını yitirdiği Tutar Yapı Sitesi'ne ilişkin soruşturma izni verilen 16 kamu görevlisine yönelik dosyada, bir inşaat mühendisi tarafından hazırlanan raporda "kusursuz" değerlendirmesi yapıldı.
Yeri ve Zamanı’nda gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu depremde eşini ve üç çocuğunu kaybeden Mehmet Doğan oldu. Doğan, depremden sonra Adıyaman Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve AFAD’a tazminat davası açmıştı. Mahkeme 460 bin liralık bir manevi tazminat kararı aldı. Bakanlık ise tazminat kararının iptali için kararı İstinaf’a taşıdı. Mehmet Doğan, Yeri ve Zamanı’nda süreci ve deprem sonrası yaşadıklarını anlattı.
Alacağı tazminatlarla kreş, kütüphane ve taziye evi açmak istediğini söyleyen Doğan, şöyle konuştu:
“Depremin ilk dört gününde il dışındaydım. Eşim ve çocuklarım, binada oturan insanlar ve etraftaki vatandaşlar tarafından çıkartılmıştı. Gittiğimde hiçbir şey bulamadım, sadece dümdüz bir arsa vardı. Senelerdir bilirkişi raporu bekliyorum. Bir senedir gelmiyor. Artık mahkeme salonlarına gitmekten aileler olarak bıktık. Tüm toplumdan ve medyadan destek bekliyoruz. Devlet hiçbir yerde yok, görmüyoruz. Bu inşaatların yapımında birinci sorumlu belediye ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’dır. O binada beton değil toz ve kum vardı. Enkaz aynı kamyonun kum dökmesi gibi olmuştu. İmzayı atıp ellerini ceplerine koyup gidiyorlar. Burası insan hayatının değerinin olmadığı bir ülke. AFAD zamanında müdahale etmediği için tazminat davası açtım. Yakınlarımızı kendi imkanlarımızla çıkardık. Açtığım davalar sonucu tazminatı alırsam kreş, kütüphane, taziye evi açmak istiyorum. Dava süreci devam ediyor”