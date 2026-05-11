Mahkemeden deprem mağduruna tazminat kararı: Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan itiraz

“Depremin ilk dört gününde il dışındaydım. Eşim ve çocuklarım, binada oturan insanlar ve etraftaki vatandaşlar tarafından çıkartılmıştı. Gittiğimde hiçbir şey bulamadım, sadece dümdüz bir arsa vardı. Senelerdir bilirkişi raporu bekliyorum. Bir senedir gelmiyor. Artık mahkeme salonlarına gitmekten aileler olarak bıktık. Tüm toplumdan ve medyadan destek bekliyoruz. Devlet hiçbir yerde yok, görmüyoruz. Bu inşaatların yapımında birinci sorumlu belediye ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’dır. O binada beton değil toz ve kum vardı. Enkaz aynı kamyonun kum dökmesi gibi olmuştu. İmzayı atıp ellerini ceplerine koyup gidiyorlar. Burası insan hayatının değerinin olmadığı bir ülke. AFAD zamanında müdahale etmediği için tazminat davası açtım. Yakınlarımızı kendi imkanlarımızla çıkardık. Açtığım davalar sonucu tazminatı alırsam kreş, kütüphane, taziye evi açmak istiyorum. Dava süreci devam ediyor”