‘Kıbrıs sorunu uyandırıldı, egemenlik kaybı riski mevcut’

“Kıbrıs’a üs dolduruyorlar ve Türkiye’ye egemen üs verilmesi şart olacak. Kıbrıs NATO’ya girmek istiyor, NATO üyesi olan Türkiye’nin de bir üssü var. İsrail’i bu kadar ev sahibi yapıyorlarsa Türkiye de egemen askeri üsse sahip olmalı. Türkiye Avrupa Birliği’ne aday bir ülke. Avrupalılar Türkiye ile münasebetlerine ideolojik ve dini referanslarla bakıyorlar. Ancak gerçeklik Türkiye ile Avrupa arasında kopmayacak bir savunma ilişkileri olduğu yönünde. Avrupalıların hayal dünyasında gezdiğini düşünüyorum. Müzakerelerle değil ancak büyük resme bakarak Kıbrıs’ta İsrail’in bu yaklaşımları durdurulabilir. Bunun bir diğer yolu da deniz ve hava savaşı. Ortalama bir Rum vatandaşı Türkiye’yi her zaman İsrail’e tercih eder. İsrail’in girdiği yerde ot bitmiyor. İsrail’in Filistin’de ve İran’da yarattığı vahşet, insanları tedirgin ediyor. Kıbrıs 4 milyon turistin olduğu bir ülke. Bunun dörtte birine dahi bu yıl yaklaşamayacaklar. Bu kadar sabıkalı bir devletle münasebete girilmesini halk tedirginlikle izliyor. Siyonist haritada Kıbrıs’ın yerinin olduğunu biliyoruz. Hristodulidis’in İsrail’e bol kepçe ile sunduğu imkanlar sorunlu. İnsanlar her an bir savaşla karşı karşıya kalabileceklerini düşünüyor. Bunun hesabını bölünmüş Kıbrıs’ın bir bölümünü Avrupa Birliği’nin içine alanlardan sormak lazım. İsrailliler Kıbrıs’ın kuzeyinden de toprak alıyor. İsrail’e iade edilen Simon Aykut’un yüzlerce daire aldığı belirtiliyor. Buna sınırlama getirildiği söyleniyor ancak ne kadar getirildiği tartışmalı. Biz Rumların malını İsraillilere satmıştık onlar da şimdi Türklerin malını İsraillilere satıyor. Bu, vatanseverliğin kaybolduğunu gösteriyor. Buna dair ne kadar önlem alındığı da tartışmalı. Kıbrıslı Türkler büyük resme bakarak aksiyon alabilir ancak bunu Türkiye ile birlikte yapmalılar. Kuzey Kıbrıs uluslararası hukuk içinde yoksayılıyor. Birleşmiş Milletler’in çözüm planını ben realist görmüyorum. Avrupa Birliği’nin de durumu ortada. Kendi güvenlik kaygılarıyla uğraşıyorlar. Dolayısıyla eskiden ‘dondurulmuş sorun’ denilen Kıbrıs sorunu artık uyandırılmış durumda. Çatışmaya dönüşebilir diye düşünüyorum.”