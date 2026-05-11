Eski küreselleşmeden yeni döneme: Daha sınırlı ve hibrit bir dünya düzeni

“Eski küreselleşme ölüyor, yeni ve daha sınırlı bir küreselleşme doğuyor. Küreselleşmenin bu kadar rahat olması ve firmaların farklı yerlerde işlerini yaptırması bir artıydı. Ama artık bu küreselleşmenin getirdiği finansallaşmanın Amerika’nın da zararına olduğu görülmeye başlandı. Artık Çin gibi büyük güçlerin daha da güçlenmeye başladığını görüyoruz. Tek devletle sınırsızlaşma eğilimi şu an tersine döndü. Bundan sonra herkesin mümkünse kendi kendine yetmesi, yetemiyorsa yakınlarındakilerle alışveriş içinde olması gerekiyor. Dolayısıyla bu bir yeniden küreselleşme diyebiliyoruz. Tekrardan normale döndüğümüzü söyleyebiliriz. Ama bu sefer internetin getirdiği farklı imkanlar var. Daha hibrit bir yapının oluşacağını söyleyebiliriz. Amerika’nın her yere gücünü yaydığı ortamda Amerika bunu yönetebiliyordu. Ama bugün bölgesel istikrarsızlıklar arttıkça bunun kontrol edilmesi de zorlaşıyor. Bu kadar geniş bir tedarik zinciri ağının ne kadar kırılgan olduğu herkes tarafından tartışılıyor. Türkiye’nin potansiyeli çok daha yüksek, çok çeşitli bir sanayi.”