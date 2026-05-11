Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Teknoloji alanında yaşanan tüm gelişmeler, trendler ve teknolojinin günlük hayata yansımaları, Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yeni Şeyler Rehberi'nde.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260511/eski-kuresellesmeden-yeni-doneme-daha-sinirli-ve-hibrit-bir-dunya-duzeni-1105651531.html
Eski küreselleşmeden yeni döneme: Daha sınırlı ve hibrit bir dünya düzeni
Eski küreselleşmeden yeni döneme: Daha sınırlı ve hibrit bir dünya düzeni
Sputnik Türkiye
Gazeteci Serhat Ayan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu Akademisyen Doç. Dr. Ömer Özdinç oldu. Özdinç, eski tip... 11.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-11T17:44+0300
2026-05-11T17:44+0300
yeni̇ şeyler rehberi̇
radyo sputnik
radyo
radyo
serhat ayan
yeni̇ şeyler rehberi̇
küreselleşme
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_e4883f7ce468514829c8be52106a8e2d.jpg
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu “Yeni Şeyler Rehberi” programının bugünkü konuğu, akademisyen Ömer Özdinç oldu. Programda küresel ekonominin dönüşümü, tedarik zincirlerindeki kırılganlıklar ve değişen güç dengeleri ele alınırken, Özdinç özellikle klasik küreselleşme anlayışının çözülmeye başladığını ve yerini daha sınırlı, bölgesel ve hibrit bir yapıya bıraktığını vurguladı.Özdinç, şöyle anlattı:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
Serhat Ayan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/103204/86/1032048631_138:0:801:663_100x100_80_0_0_58eb37d6ef7689030fff4d60e6d411fe.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/07/11/1097966539_400:0:1600:900_1920x0_80_0_0_93ffcbba4afdb95b81a160236582eae5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, yeni̇ şeyler rehberi̇, küreselleşme
radyo sputnik, radyo, radyo, serhat ayan, yeni̇ şeyler rehberi̇, küreselleşme

Eski küreselleşmeden yeni döneme: Daha sınırlı ve hibrit bir dünya düzeni

17:44 11.05.2026
Serhat Ayan
Serhat Ayan - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2026
Abone ol
Serhat Ayan - Sputnik Türkiye
Serhat Ayan
Tüm yazılar
Gazeteci Serhat Ayan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeni Şeyler Rehberi programında bugünkü konuğu Akademisyen Doç. Dr. Ömer Özdinç oldu. Özdinç, eski tip küreselleşmenin öldüğünü, daha sınırlı ve yeni tip bir küreselleşmenin doğduğunu söyledi.
Gazeteci Serhat Ayan’ın Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu “Yeni Şeyler Rehberi” programının bugünkü konuğu, akademisyen Ömer Özdinç oldu. Programda küresel ekonominin dönüşümü, tedarik zincirlerindeki kırılganlıklar ve değişen güç dengeleri ele alınırken, Özdinç özellikle klasik küreselleşme anlayışının çözülmeye başladığını ve yerini daha sınırlı, bölgesel ve hibrit bir yapıya bıraktığını vurguladı.
Özdinç, şöyle anlattı:
“Eski küreselleşme ölüyor, yeni ve daha sınırlı bir küreselleşme doğuyor. Küreselleşmenin bu kadar rahat olması ve firmaların farklı yerlerde işlerini yaptırması bir artıydı. Ama artık bu küreselleşmenin getirdiği finansallaşmanın Amerika’nın da zararına olduğu görülmeye başlandı. Artık Çin gibi büyük güçlerin daha da güçlenmeye başladığını görüyoruz. Tek devletle sınırsızlaşma eğilimi şu an tersine döndü. Bundan sonra herkesin mümkünse kendi kendine yetmesi, yetemiyorsa yakınlarındakilerle alışveriş içinde olması gerekiyor. Dolayısıyla bu bir yeniden küreselleşme diyebiliyoruz. Tekrardan normale döndüğümüzü söyleyebiliriz. Ama bu sefer internetin getirdiği farklı imkanlar var. Daha hibrit bir yapının oluşacağını söyleyebiliriz. Amerika’nın her yere gücünü yaydığı ortamda Amerika bunu yönetebiliyordu. Ama bugün bölgesel istikrarsızlıklar arttıkça bunun kontrol edilmesi de zorlaşıyor. Bu kadar geniş bir tedarik zinciri ağının ne kadar kırılgan olduğu herkes tarafından tartışılıyor. Türkiye’nin potansiyeli çok daha yüksek, çok çeşitli bir sanayi.”
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала