‘Emekli orucu’ dönemi: Her 5 kişiden 1’i temel gıda harcamasında kesintiye gidiyor
Gazeteci Zülfikar Doğan, Türkiye'de giderek yaygınlaşan 'emekli orucu' kavramının ekonomik daralmanın yeni göstergesi olduğunu ifade etti. Doğan, özellikle 65...
2026-05-11T18:47+0300
Zülfikar Doğan
Gazeteci Zülfikar Doğan, Türkiye’de giderek yaygınlaşan ‘emekli orucu’ kavramının ekonomik daralmanın yeni göstergesi olduğunu ifade etti. Doğan, özellikle 65 yaş üstü yurttaşların temel gıda harcamalarını kısmaya başladığını belirterek, bazı emeklilerin ‘bir gün yiyip bir gün yememe’ yöntemiyle ay sonunu getirmeye çalıştığını ifade etti.
Gazeteci Zülfikar Doğan, Radyo Sputnik’te hazırlayıp sunduğu “Ankara’dan Haber Var” programında ‘emekli orucu’ kavramını değerlendirdi. GENAR Araştırma Şirketi’nin verilerine dikkat çeken Doğan, ekonomik krizin özellikle emekliler ve 65 yaş üstü yurttaşlar üzerindeki etkisinin derinleştiğini belirterek, temel gıda harcamalarında dahi ciddi kısıtlamalara gidildiğini söyledi.
‘30 günlük ay 15 günde tamamlanıyor’
Emeklilerin "bir gün yemek yiyorum, ertesi gün yemiyorum" şeklindeki beyanlarının yaygınlaştığına değinen Doğan, bu yöntemin ayı 15 günlük gıdayla tamamlama çabası olduğunu söyledi. Doğan, bu tabloya ek olarak, kemik hastalıkları ve tansiyon gibi kronik sorunlarla boğuşan yaşlıların, beslenme yetersizliği ve vitamin eksikliği nedeniyle ciddi sağlık riskleriyle karşı karşıya kaldığını hatırlattı:
“Bu kavram belki de Türkiye’ye özgü, dünyada örneği olmayan bir kavram. Türkiye’de bu ‘emekli orucu’ kavramı son dönemde ortaya çıkan ve giderek yaygınlaşan bir kavram. Biz buna neden emekli orucu diyoruz? GENAR Araştırma Şirketi özellikle AK Parti’ye her ay ‘Türkiye raporu’ adı altında oldukça kapsamlı bir araştırma sunuyorlar. Bu araştırmada da Türkiye’nin siyasi gelişmelerinden, olası Cumhurbaşkanlığı seçimlerine varana kadar pek çok konuyu analiz ediyorlar. Raporun bir de ekonomi ile ilgili bölümü var ki bu bölümde özellikle ekonomiden hoşnutsuzluk bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Tespitlerden bir tanesi; araştırmaya katılan deneklerin yüzde 58’i hiçbir şekilde tasarruf yapamadığını beyan ediyor. Diğer yandan bu araştırmaya katılan 65 yaş üstü insanların verdiği yanıtlar oldukça ilginç; bu değerlendirmeye göre bu grupta yer alan her 5 kişiden 1’i temel gıda harcamalarında kesintiye gitmiş durumda. Bu oran yüzde 21,6’ya tekabül ediyor. Artık insanlar restorana, kafeye, sinema-tiyatroya gitmeye vazgeçtiği gibi yeme-içmeden de tasarruf etmeye başlamış durumdalar. Daha önce sosyal ve kültürel harcamadan yapılan feragat şimdi temel gıdaya, beslenme boyutuna yansımış durumda. Özellikle 65 yaş üstü grupta emeklilerin yoğun olduğunu varsayarsak bir tür emekli orucu olarak nitelendirmek mümkün. Bununla ilgili medyaya zaman zaman haberler de yansıyor; emekliler, ‘Bir gün yemek yiyorum, ertesi gün yemiyorum’ şeklinde ifadeler kullanıyor. Dolayısıyla Türkiye böyle bir tablo ile karşı karşıya. Bir gün yiyip, bir gün yememek şeklindeki bu emekli orucu türünün giderek yaygınlaşması ile insanlar 30 günlük bir ay içerisinde yeme-içme sürecini 15 güne düşürerek tasarruf ediyorlar. Ama diğer taraftan baktığımızda bu insanların büyük bölümü ciddi şekilde kemik hastalıkları, tansiyon vb. hastalıklar yaşıyorlar. Bu nedenle çeşitli vitaminlerle takviyelerde bulunmak zorundalar. Bütün bunların hepsi bir kenara atılmış durumda.”