‘Emekli orucu’ dönemi: Her 5 kişiden 1’i temel gıda harcamasında kesintiye gidiyor

“Bu kavram belki de Türkiye’ye özgü, dünyada örneği olmayan bir kavram. Türkiye’de bu ‘emekli orucu’ kavramı son dönemde ortaya çıkan ve giderek yaygınlaşan bir kavram. Biz buna neden emekli orucu diyoruz? GENAR Araştırma Şirketi özellikle AK Parti’ye her ay ‘Türkiye raporu’ adı altında oldukça kapsamlı bir araştırma sunuyorlar. Bu araştırmada da Türkiye’nin siyasi gelişmelerinden, olası Cumhurbaşkanlığı seçimlerine varana kadar pek çok konuyu analiz ediyorlar. Raporun bir de ekonomi ile ilgili bölümü var ki bu bölümde özellikle ekonomiden hoşnutsuzluk bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Tespitlerden bir tanesi; araştırmaya katılan deneklerin yüzde 58’i hiçbir şekilde tasarruf yapamadığını beyan ediyor. Diğer yandan bu araştırmaya katılan 65 yaş üstü insanların verdiği yanıtlar oldukça ilginç; bu değerlendirmeye göre bu grupta yer alan her 5 kişiden 1’i temel gıda harcamalarında kesintiye gitmiş durumda. Bu oran yüzde 21,6’ya tekabül ediyor. Artık insanlar restorana, kafeye, sinema-tiyatroya gitmeye vazgeçtiği gibi yeme-içmeden de tasarruf etmeye başlamış durumdalar. Daha önce sosyal ve kültürel harcamadan yapılan feragat şimdi temel gıdaya, beslenme boyutuna yansımış durumda. Özellikle 65 yaş üstü grupta emeklilerin yoğun olduğunu varsayarsak bir tür emekli orucu olarak nitelendirmek mümkün. Bununla ilgili medyaya zaman zaman haberler de yansıyor; emekliler, ‘Bir gün yemek yiyorum, ertesi gün yemiyorum’ şeklinde ifadeler kullanıyor. Dolayısıyla Türkiye böyle bir tablo ile karşı karşıya. Bir gün yiyip, bir gün yememek şeklindeki bu emekli orucu türünün giderek yaygınlaşması ile insanlar 30 günlük bir ay içerisinde yeme-içme sürecini 15 güne düşürerek tasarruf ediyorlar. Ama diğer taraftan baktığımızda bu insanların büyük bölümü ciddi şekilde kemik hastalıkları, tansiyon vb. hastalıklar yaşıyorlar. Bu nedenle çeşitli vitaminlerle takviyelerde bulunmak zorundalar. Bütün bunların hepsi bir kenara atılmış durumda.”