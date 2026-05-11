İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Antalya'da okul servisi devrildi: 6 öğrenci yaralandı
Antalya’da okul servisi kazası meydana geldi. Yol kenarındaki bahçeye devrilen servis aracında bulunan 6 öğrenci hafif şekilde yaralandı. 11.05.2026, Sputnik Türkiye
Alanya'nın İncekum Mahallesi’nde 51 yaşındaki A.T. yönetimindeki okul servisi, kontrolden çıkarak bahçeye devrildi. Araçta Berat Hayriye Cömertoğlu İlkokulu öğrencilerinin bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 öğrenci, ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı.Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.
18:34 11.05.2026
Antalya’da okul servisi kazası meydana geldi. Yol kenarındaki bahçeye devrilen servis aracında bulunan 6 öğrenci hafif şekilde yaralandı.
Alanya'nın İncekum Mahallesi’nde 51 yaşındaki A.T. yönetimindeki okul servisi, kontrolden çıkarak bahçeye devrildi.
Araçta Berat Hayriye Cömertoğlu İlkokulu öğrencilerinin bulunduğu öğrenildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 6 öğrenci, ilk müdahalelerinin ardından tedbir amaçlı çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu ve olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.
