Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260511/ali-koc-fenerbahcedeki-secim-icin-adaylik-kararini-verdi-1105639048.html
Ali Koç, Fenerbahçe'deki seçim için adaylık kararını verdi
Ali Koç, Fenerbahçe'deki seçim için adaylık kararını verdi
Sputnik Türkiye
İddialara göre Ali Koç, Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminde aday olmayacak ve herhangi bir adayı desteklemeyecek. 11.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-11T11:21+0300
2026-05-11T11:21+0300
spor
ali koç
fenerbahçe
adaylık
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0c/1099329075_0:135:3072:1863_1920x0_80_0_0_e232af11b1f8e449c5020af8790b1717.jpg
Daha önce Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'ın adaylıklarını açıkladığı seçim öncesi önceki başkan Ali Koç'un kararı merak ediliyordu.Milliyet'in haberine göre Ali Koç, Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminde aday olmayacak ve herhangi bir adayı desteklemeyecek.Ali Koç aday olacak mı?Haberin devamında Koç'un yakın çevresine "Aday olmayacağım. Ayrıca kimseyi de desteklemiyorum. Fenerbahçe’nin geleceği için kimi destekliyorsanız ona oy atın. Benim bir tercihim yok." dediği iddia edildi.Fenerbahçe'nin önceki başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz yaz gerçekleştirilen seçimden görüntüsü.'Seçim günü oyumu kullanacağım'Ali Koç'un ayrıca "Tek düşüncem Fenerbahçe’nin daha güzel günler yaşaması. Bu yüzden de kimseyi desteklemeyeceğim. Herkes gibi seçim günü gidip oyumu kullanacağım." ifadelerini kullandığı öne sürüldü.Fenerbahçe'nin önceki başkanı Ali Koç; geçtiğimiz seçimde 12 bin 68 oy alırken, mevcut başkan Sadettin Saran 12 bin 325 oyla kazanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260508/aziz-yildirimdan-taraftara-beraberlik-cagrisi-kirginliklari-bir-kenara-koyalim-1105601108.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/09/0c/1099329075_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7d8ab50f1076ec99a81e19625ab857be.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ali koç, fenerbahçe, adaylık
ali koç, fenerbahçe, adaylık

Ali Koç, Fenerbahçe'deki seçim için adaylık kararını verdi

11:21 11.05.2026
© AA / Ali AtmacaAli Koç
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2026
© AA / Ali Atmaca
Abone ol
İddialara göre Ali Koç, Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminde aday olmayacak ve herhangi bir adayı desteklemeyecek.
Daha önce Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'ın adaylıklarını açıkladığı seçim öncesi önceki başkan Ali Koç'un kararı merak ediliyordu.
Milliyet'in haberine göre Ali Koç, Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminde aday olmayacak ve herhangi bir adayı desteklemeyecek.

Ali Koç aday olacak mı?

Haberin devamında Koç'un yakın çevresine "Aday olmayacağım. Ayrıca kimseyi de desteklemiyorum. Fenerbahçe’nin geleceği için kimi destekliyorsanız ona oy atın. Benim bir tercihim yok." dediği iddia edildi.
Fenerbahçe'nin önceki başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz yaz gerçekleştirilen seçimden görüntüsü.

'Seçim günü oyumu kullanacağım'

Ali Koç'un ayrıca "Tek düşüncem Fenerbahçe’nin daha güzel günler yaşaması. Bu yüzden de kimseyi desteklemeyeceğim. Herkes gibi seçim günü gidip oyumu kullanacağım." ifadelerini kullandığı öne sürüldü.
Fenerbahçe'nin önceki başkanı Ali Koç; geçtiğimiz seçimde 12 bin 68 oy alırken, mevcut başkan Sadettin Saran 12 bin 325 oyla kazanmıştı.
aziz yıldırım - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2026
SPOR
Aziz Yıldırım'dan taraftara beraberlik çağrısı: 'Kırgınlıkları bir kenara koyalım'
8 Mayıs, 17:32
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала