Ali Koç, Fenerbahçe'deki seçim için adaylık kararını verdi

İddialara göre Ali Koç, Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminde aday olmayacak ve herhangi bir adayı desteklemeyecek.

Daha önce Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'ın adaylıklarını açıkladığı seçim öncesi önceki başkan Ali Koç'un kararı merak ediliyordu.Milliyet'in haberine göre Ali Koç, Fenerbahçe'deki başkanlık seçiminde aday olmayacak ve herhangi bir adayı desteklemeyecek.Ali Koç aday olacak mı?Haberin devamında Koç'un yakın çevresine "Aday olmayacağım. Ayrıca kimseyi de desteklemiyorum. Fenerbahçe’nin geleceği için kimi destekliyorsanız ona oy atın. Benim bir tercihim yok." dediği iddia edildi.Fenerbahçe'nin önceki başkanı Ali Koç'un geçtiğimiz yaz gerçekleştirilen seçimden görüntüsü.'Seçim günü oyumu kullanacağım'Ali Koç'un ayrıca "Tek düşüncem Fenerbahçe’nin daha güzel günler yaşaması. Bu yüzden de kimseyi desteklemeyeceğim. Herkes gibi seçim günü gidip oyumu kullanacağım." ifadelerini kullandığı öne sürüldü.Fenerbahçe'nin önceki başkanı Ali Koç; geçtiğimiz seçimde 12 bin 68 oy alırken, mevcut başkan Sadettin Saran 12 bin 325 oyla kazanmıştı.

