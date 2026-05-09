Zaharova: Trump, İkinci Dünya Savaşı açıklamasıyla Avrupalı vasalları 'ters köşe' yaptı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Üçüncü Reich'ın yenilgisini "Amerika'nın Avrupa'daki kötülüğe karşı zaferi"...

2026-05-09T01:31+0300

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, ABD Başkanı Donald Trump’ın İkinci Dünya Savaşı zaferini “Amerika’nın Avrupa’daki kötülüğe karşı zaferi” olarak nitelendiren bildirisinin, Washington’ın Avrupa’daki vassallarını “ters köşe” yaptığını ifade etti. Zaharova, “Trump, vassalları yere sererek 8 Mayıs’ın ne olduğunu açıkça ortaya koydu” ifadelerini kullandı.Öte yandan Zaharova, AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas’ın, Estonya’nın 9 Mayıs Zafer Günü’nü kutlamamasını Sovyet lideri Josef Stalin’in eylemlerine bağlamasını “aptallık” olarak nitelendirdi.Kallas, Estonya’nın 9 Mayıs’ı kutlamamasının nedenini, Stalin’in Estonlara özgür ve bağımsız bir yaşam şansı vermemesi ve bunun yerine “zulüm ve acılar” döneminin başlaması olarak açıklamıştı.

