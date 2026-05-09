Tanya Saviçeva'nın günlüğü: Yapay zeka gözüyle Leningrad Kuşatması'nda bir kızın hayatı
Tanya Saviçeva, Leningrad Kuşatması nedeniyle 15. doğum gününü bile göremeden hayatını kaybeden bir kızdır.
Tanya Saviçeva, Leningrad Kuşatması nedeniyle 15. doğum gününü bile göremeden hayatını kaybeden bir kızdır.
1941 yazında Saviçev ailesi Leningrad'dan (şimdiki adıyla St.Petersburg) ayrılmayı planlamıştı, ancak savaşa hazırlıksız yakalandıkları için başaramadı. Kuşatma altındaki şehirde kalmaktan ve savaşın sona ermesini umarak cepheye ellerinden geldiğince yardım etmekten başka seçenekleri yoktu.
Bu defter, bombardıman sırasında kaybolan ablası Nina'nın anısı olarak Tanya’nın eline geçti. Ailedeki herkes onun öldüğünü varsaymıştı. Tanya da o zaman korkunç notlarını yazmaya başlamıştı:
"Jenya 28 Aralık 1941'de gece yarısı öldü."
"Büyükanne 25 Ocak 1942'de saat 15.00'te öldü."
"Lyoka 17 Mart 1942'de sabah 05.00'te öldü."
"Vasya Amca 13 Nisan 1942'de gece 02.00’de öldü."
"Lyoşa Amca 10 Mayıs 1942'de saat 15.00'te öldü."
"Annem 13 Mayıs 1942'de sabah 07.30'da öldü."
"Saviçev ailesi öldü."
"Hepsi öldü."
"Geriye bir tek Tanya kaldı."
Bugün Tanya'nın günlüğü St. Petersburg Tarih Müzesi'nde muhafaza ediliyor. Tanya ise o korkunç yıllardan sağ kurtulanların anılarında sonsuza dek yaşayacak.