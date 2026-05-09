Erdoğan'dan Avrupa Günü mesajı: 'AB'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin Birliğe olan ihtiyacından daha fazla'
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs Avrupa Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, " Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin Birliğe olan ihtiyacından... 09.05.2026, Sputnik Türkiye
15:33 09.05.2026
© AA / Arif Hüdaverdi YamanCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - 09.05.2026
© AA / Arif Hüdaverdi Yaman
Abone ol
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 9 Mayıs Avrupa Günü vesilesiyle yayımladığı mesajda, " Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin Birliğe olan ihtiyacından daha fazladır, gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır" cümlesi yer aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Küresel ölçekte etkileri hissedilen savaşlar, siyasi krizler ve ekonomik zorluklar, Avrupa Birliği'nin daha kapsayıcı ve birleştirici politikalar izlemesini zaruri hale getirmiştir. Avrupa Birliği'ne aday ülke olan Türkiye, bu sürecin asli ve vazgeçilmez unsuru olmaya devam etmektedir" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, Avrupa bütünleşmesinin temellerini atan Schuman Deklarasyonu'nun açıklandığı 9 Mayıs Avrupa Günü'nün, Avrupa Birliği'nin sembollerinden biri olduğu kadar kıtada barış, işbirliği ve karşılıklı saygıya dayalı ortak bir gelecek inşa etme hedefinin de somut göstergesi olduğunu belirtti.
Bundan 76 yıl önce temelleri atılan Avrupa Birliği'nin dayandığı kuralların, çok boyutlu krizlerle aynı anda sınandığını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti:

Küresel ölçekte etkileri hissedilen savaşlar, siyasi krizler ve ekonomik zorluklar, Avrupa Birliği'nin daha kapsayıcı ve birleştirici politikalar izlemesini zaruri hale getirmiştir. Avrupa Birliği'ne aday ülke olan Türkiye, bu sürecin asli ve vazgeçilmez unsuru olmaya devam etmektedir. Bugün gelinen noktada, Türkiye'nin hak ettiği yeri almadığı bir Avrupa mimarisinin eksik kalacağı, krizleri yönetme kapasitesinde zafiyet yaşayacağı açıktır. Daha önce de ifade ettiğimiz üzere, Avrupa Birliği'nin Türkiye'ye ihtiyacı, Türkiye'nin Birliğe olan ihtiyacından daha fazladır, gelecekte bu ihtiyaç daha da artacaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak, ahde vefa ilkesi temelinde tam üyelik perspektifiyle Avrupa Birliği ile ilişkileri kazan-kazan anlayışıyla ilerletme iradesine sahip olduklarının altını çizerek, mesajında "Bu samimi iradenin Avrupa Birliği tarafından da sergilenmesini bekliyoruz. Bu düşüncelerle 9 Mayıs Avrupa Günü'nün, ortak coğrafyamızda barış, huzur ve dayanışmaya vesile olmasını temenni ediyor, vatandaşlarımız başta olmak üzere Avrupa halklarının Avrupa Günü'nü tebrik ediyorum" ifadelerine yer verdi.
