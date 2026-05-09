https://anlatilaninotesi.com.tr/20260509/9-mayis-rusya-zafer-gununde-ikinci-dunya-savasinin-mirasi-ve-nazizm-tartisildi-1105617574.html

9 Mayıs Rusya Zafer Günü’nde İkinci Dünya Savaşı’nın Mirası ve Nazizm Tartışıldı

9 Mayıs Rusya Zafer Günü’nde İkinci Dünya Savaşı’nın Mirası ve Nazizm Tartışıldı

Sputnik Türkiye

Radyo Sputnik’te yayımlanan Gündem Özel programında Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı’nın konukları, Radyo Sputnik Programcısı - Gazeteci Mustafa Hoş, Siyaset... 09.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-09T20:28+0300

2026-05-09T20:28+0300

2026-05-09T20:28+0300

9 mayıs zafer bayramı

9 mayıs

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/09/1105610344_0:259:2721:1790_1920x0_80_0_0_6db368d27621a3f0669119e867ba8e0f.jpg

Radyo Sputnik’te yayımlanan Gündem Özel programında, 9 Mayıs Zafer Günü’nün tarihsel önemi, İkinci Dünya Savaşı’nın kırılma anları ve savaş sonrası kurulan dünya düzeni ele alındı. Gazeteci Mustafa Hoş, Nazi kadrolarının savaş sonrası NATO ve CIA yapılanmaları içerisindeki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Siyaset Bilimci ve Tarihçi Mehmet Perinçek Batı ile faşizm arasındaki tarihsel ilişkiye dikkat çekti. Öğretim Üyesi Dr. Cumhur Kaygısız, Stalingrad Muharebesi’ni savaşın kırılma noktası olarak değerlendirirken, Yazar ve Çevirmen Barış Zeren faşizmin Batı’da yeniden meşrulaştırıldığını belirtti. Ankara Rus Evi Başkanı Aleksandr Sotniçenko ise Sovyetler Birliği’nin savaşta verdiği kayıplar ve 9 Mayıs’ın tarihsel anlamına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Gazeteci Fethi Yılmaz, İkinci Dünya Savaşı sonrası Nazi kadrolarının ABD, NATO ve Batı istihbarat yapılanmaları içerisinde nasıl konumlandırıldığına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şöyle konuştu:Gündem Özel’e konuk olan Gazeteci Mustafa Hoş, İkinci Dünya Savaşı sonrası Nazi kadrolarının Batı sistemi içerisinde yeniden organize edildiğini savunarak şöyle konuştu:Mustafa Hoş, Reinhard Gehlen, Ruzi Nazar ve Gerhard von Mende gibi isimlerin savaş sonrası süreçte Batı istihbarat yapılanmaları içerisinde etkin rol aldığını belirterek şu değerlendirmede bulundu:Türkiye, Nazi notası yemiş bir ülkedir'Mustafa Hoş, Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı sırasındaki tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şöyle konuştu:Gündem Özel'e konuk olan, Siyaset Bilimci ve Tarihçi Mehmet Perinçek, Batı’nın İkinci Dünya Savaşı sürecindeki tutumunu, savaş sonrası Nazi kadrolarının Batı sistemine entegrasyonunu ve günümüzde Neo-Nazizm tartışmalarını değerlendirerek şöyle konuştu:'Dünyada nerede ırkçı bir hareket varsa o bağların CIA'ye çıktığını göreceksiniz'Siyaset Bilimci ve Tarihçi Mehmet Perinçek, dünyadaki ırkçı hareketlerin Batılı istihbarat yapılarıyla ilişkisine dair değerlendirmelerde bulunarak şu ifadeleri kullandı:Gündem Özel'e konuk olan, Öğretim Üyesi Dr. Cumhur Kaygusuz İkinci Dünya Savaşı’nın ortaya çıkış süreci ve ABD’nin savaş öncesindeki politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şöyle konuştu:'Belki de İkinci Dünya Savaşı hiç çıkmayacaktı''Savaşın kırılma anı'İkinci Dünya Savaşı’nın en önemli kırılma anlarından biri olarak Stalingrad Muharebesi’ni göstererek süreci şöyle anlattı:Gündem Özel'e konuk olan Yazar ve Çevirmen Barış Zeren, İkinci Dünya Savaşı sonrası kurulan uluslararası düzeni ve Sovyetler Birliği’nin dağılmasının küresel dengelere etkisini değerlendirerek şöyle konuştu:Barış Zeren, Batı’nın yaklaşımı ve faşizmin günümüzde yeniden meşrulaştırılması üzerine değerlendirmelerde bulundu. ''Faşizmin ve Nazizmin itibarı Batı’da yeniden iade edilmeye başladı'' diyen Zeren, şöyle konuştu:Gündem Özel'e konuk olan Ankara Rus Evi Başkanı Aleksandr Sotniçenko, Türkiye ile Rusya arasında İkinci Dünya Savaşı hafızasına yönelik kültürel çalışmalar, akademik etkinlikler ve Sovyetler Birliği’nin savaşta verdiği kayıplar üzerine değerlendirmelerde bulunarak şöyle konuştu:

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Fethi Yılmaz https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/04/19/1070148892_0:0:1536:1536_100x100_80_0_0_4120fed203a4ad40821e0f67a71f66e3.jpg

9 mayıs zafer bayramı, 9 mayıs