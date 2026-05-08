Yasaya rağmen tarımda haciz gerçeği
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, tarımda borç ve haciz gerçekliği oldu. Özgan, “Malı mülkü elinden alınan çiftçi nasıl üretimde kalsın?” diye sordu.
2026 yılı Şubat ayı itibarıyla çiftçilerin bankalara olan toplam borcu yaklaşık 1 trilyon 323 milyar liraya ulaştı. Son 5 yılda yüzde 881 oranında artan bu borç yükü, üreticilerin finansal darboğazını derinleştirirken, takibe düşen tarımsal kredi miktarı da ciddi oranda artış gösterdi. Çiftçiler borç sarmalı nedeniyle üretimde kalmakta zorlanırken ve tarımsal faaliyetler de risk altına girdi.
Özgan, şöyle konuştu:
“2026 Şubat ayı itibarıyla çiftçilerimizin bankalara olan borçları 1 trilyonu aşmış durumda. Asıl dikkat çeken konu ise borçların son beş yıl içinde yüzde 800 artması. Üreticilerin finansal dar boğazı derinleşiyor. Takibe düşen tarımsal kredi miktarı da ciddi oranda artmış durumda. Çiftçinin elini kolunu bağlayan ise gelen zamlar. Neden biz gıda enflasyonu yaşıyoruz diye baktığımız zaman, gerçekten tarımın doğduğu topraklardayız ve çiftçimiz bu halde. Bu kabul edilebilir bir şey mi? SGK’ya kayıtlı çiftçi sayısı 616 bine kadar gerilemiş durumda. Çiftçilerin aracılara satarkenki ürün fiyatları aynı oranda artmıyor. Çiftçi krediye ulaşmadan ekim yapamıyor. Girdi maliyetleri, ürün fiyatlarının daha yavaş artıyor olması ve tarımın artık öz kaynaklarla yapılamaz hale gelmiş olması… Bu üçünü unutup meseleyi sadece iklim krizine bağlarsak o zaman gerçeği görmemiş oluruz. Tarımda en büyük sorun artık çiftçi borçla üretim yapabilir hale geldi. O borcu da ödeyemiyor. Çiftçinin hayvanı, tarlası, traktörü, evi haciz yoluyla elinden alınamıyordu. Yasa hala yürürlükte ama yaşanan örnekler var, haciz uygulaması devam ediyor. Malı mülkü elinden alınan çiftçi üretimde kalamaz. İşte size bugün yaşadığımız gıda enflasyonunun en önemli nedenlerinden bir tanesi. Çiftçi ayakta durmakta zorlanırken gelsin de üretim yapsın, nasıl yapsın?”