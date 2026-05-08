Nafaka yasasının arka planı
İran'da neler oluyor?
Abone ol
Gazeteci Ali Çağatay Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında, nafaka düzenlemesine ilişkin değişiklikleri değerlendirdi. Çağatay, süresiz nafaka sisteminin kaldırılmasının özellikle ekonomik güvencesi olmayan kadınlar açısından ciddi sonuçlar doğurabileceğini belirtti.
Ali Çağatay, nafaka düzenlemesine ilişkin değişiklikleri değerlendirerek, yeni sistemle birlikte süresiz nafaka uygulamasının sona ereceğini belirtti. Çağatay, düzenlemede evlilik süresi, ekonomik koşullar ve çocukların durumunun dikkate alınacağını ifade ederken, değişikliğin özellikle ev kadınları açısından yaratabileceği sonuçlara dikkat çekti.
‘Nafaka unsuru geriye itilmiş olacak’
Çağatay, nafaka düzenlemesine ilişkin değişiklikleri değerlendirerek, süresiz nafaka sisteminin kaldırılmasının toplumsal etkilerine dikkat çekti:
‘’Büyük Millet Meclisi, bildiğiniz gibi süresiz nafaka uygulamasını ortadan kaldırmaya çalışıyor. Bir yasa geçti, daha doğrusu sistem değişiyor ve yasa yakın zamanda yürürlüğe girecek. Süresiz nafaka sistemi sona erecek. Nafaka için alt sınır 5 yıl olacak. Hakime, nafaka süresi konusunda inisiyatif tanınacak. Örneğin 20 yıllık bir evlilik sona ererse 10 yıl nafaka verilebilecek. Evli çiftlerin ayrı yaşaması boşanma sebebi sayılacak. Dolayısıyla burada nafaka unsuru biraz geriye itilmiş olacak.’’
Çağatay, yeni sistemde evlilik süresi, tarafların ekonomik durumu ve çocukların koşulları gibi birçok unsurun dikkate alınacağını söyledi:
‘’Peki bu yasa neyi getiriyor? Bir defa evlilik süresiyle ilgili bir sınırlama getiriyor. Tarafların eğitim, meslek ve sağlık durumuyla ilgili bir sınırlama getiriyor. Nafaka alacaklısının ödeme gücüyle ilgili de bir sınırlama getiriyor. Yani çalışabilir durumda mı, değil mi, kazanıyor mu, kazanmıyor mu gibi unsurlar gerçek kazanç hesabı yapılarak ortaya çıkarılacak. Çocuk sayısı ve çocukların yaşı gibi faktörler de burada göz önüne alınacak. Çocuk nafakası ise devam edecek, onu söyleyelim. Bu, biliyorsunuz iştirak nafakası denilen uygulama. Çocukların mağduriyeti burada önleniyor. Sadece kadınların erkeklere karşı yaşattıkları mağduriyetler nedeniyle ortaya çıkan şikayetlerin sona erdirilmesi isteniyor.’’
‘Nafaka yasasının arka planı’
Çağatay, nafaka düzenlemesinin kadınlar açısından yaratacağı sonuçlara değinerek, yeni sistemin özellikle ekonomik güvencesi olmayan ev kadınlarını zor durumda bırakabileceğini savundu:
‘’Kimin kimi mağdur ettiği konusuna girmiyoruz. Kadınlar da erkekleri mağdur edebilir, erkekler de kadınları mağdur edebilir. Ama şöyle bir durum var: Bu nafaka yasasının değişmesi, şöyle bir sonuca yol açıyor. Yüce devletimiz, büyük devletimiz, ulu devletimiz; bize, daha doğrusu kadınlara şunu diyor: “Ey ev hanımları, kocanız sizi aldatsa da boşanamayacaksınız. Yoksa ortada kalırsınız.” Dolayısıyla, ortada kalmak istemiyorsanız, kocanız sizi aldatsa bile göz yumarak idare etmeye çalışın, deniliyor. Nafaka yasasının arka planı budur. Arka planda başka bir şey arıyorsanız, aramayınız.’’