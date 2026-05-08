Mahkeme 'evde sigara içmesini' yasakladı: İçerse cezaevine girecek
İstanbul'da annesi tarafından evde sigara içtiği için evden uzaklaştırılması istenen kişi hakkında mahkeme 'sigara içmeme' cezası verdi. Eğer bu karara... 08.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-08T12:30+0300
12:29 08.05.2026 (güncellendi: 12:30 08.05.2026)
İstanbul'da annesi tarafından evde sigara içtiği için evden uzaklaştırılması istenen kişi hakkında mahkeme 'sigara içmeme' cezası verdi. Eğer bu karara uymazsacezaevine girecek.
İstanbul Çekmeköy'de bir anne, evde sigara içen ve huzursuzluk çıkardığı iddiasıyla oğlundan şikayetçi oldu. Aile mahkemesi, anneyi haklı bulurken, kişi hakkında açık alanlar da dahil olmak üzere evde sigara içmemesine hükmetti. Kararda, tedbire uymadığı takdirde M.C.T. hakkında üç günden 10 güne kadar zorlama hapis uygulanacağı belirtildi.
Oğlumu evden uzaklaştırın diyerek başvurdu
Çekmeköy'de yaşayan Ş.T, oğlu M.C.T'nin huzursuzluk çıkardığını, evde sürekli sigara içtiği için rahatsız olduğunu ve oğlunun eve yardımda bulunmadığını ileri sürerek, Anadolu Aile Mahkemesi'ne başvurdu.
Anne, mahkemeye verdiği dilekçede, oğluyla mahkemelik olmak istemediğini vurgulayarak, sadece oğlunun evden biraz uzaklaşmasını istediğini kaydetti.
Evde açık alanlarda bile sigara içemeyecek
Talebi değerlendiren Anadolu Aile Mahkemesi ise bir ay süreyle geçerli olmak üzere, M.C.T'nin annesine karşı tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına karar verdi.
Karara uymazsa zorlama hapis cezası alacak
Mahkeme aynı zamanda M.C.T.'nin tedbir süresince açık alanları dahil olmak üzere evde sigara içmemesine hükmetti. Kararda, tedbire uymadığı takdirde M.C.T. hakkında üç günden 10 güne kadar zorlama hapis uygulanacağı belirtildi.