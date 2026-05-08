İngiltere'de skandal: Kızının eski sevgilisiyle evlen milyoner futbol patronu, istismar ve i̇nsan ticaretiyle suçlandı

İngiltere'nin ilk eşcinsel babalarından biri olarak tanınan ve kızının eski sevgilisiyle evlenerek dünya basınında geniş yankı uyandıran milyoner iş insanı... 08.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-08T12:45+0300

İngiltere, milyoner futbol kulübü sahibi Barrie Drewitt-Barlow ve eşi Scott Hutchinson’a yönelik şok suçlamalarla çalkalanıyor. Essex Polisi tarafından Danbury, Maldon ve Braintree bölgelerinde düzenlenen koordinatör operasyonlar sonucunda gözaltına alınan ikili hakkında Kraliyet Savcılık Servisi (CPS) çok ciddi iddialarda bulundu. 57 yaşındaki Drewitt-Barlow; bir erkeğe yönelik üç ayrı cinsel saldırı, 16 yaşından büyük bir erkeğe yönelik dört tecavüz ve cinsel sömürü amacıyla iki insan ticareti (modern kölelik) vakasıyla suçlanıyor.Kızının eski sevgilisi de sanık kürsüsündeDrewitt-Barlow’un, kızı Saffron’un eski sevgilisi olan ve daha sonra kendisiyle evlendiği 32 yaşındaki eşi Scott Hutchinson da benzer suçlamalarla karşı karşıya. Hutchinson; bir tecavüz, bir cinsel saldırı ve iki insan ticareti suçlamasıyla yargılanıyor. İkilinin bugün Chelmsford Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılması beklenirken, özellikle insan ticareti suçlaması için yasaların öngördüğü en ağır cezanın müebbet hapis olduğu vurgulanıyor.Belgesel projesi i̇ptal edildi, stadyum arandıOlayın yankıları iş ve spor dünyasına da sıçradı. 14 ay önce satın aldığı Maldon and Tiptree FC kulübünün sahibi olan Drewitt-Barlow’un hayatını ve kulübü kalkındırma planlarını konu alması beklenen ITV belgeseli projesi, skandalın ardından derhal iptal edildi. Öte yandan, soruşturma kapsamında Drewitt-Barlow Stadyumu’nda da aramalar yapıldı. Bu durumun, 7 Mayıs’taki yerel seçimlerde oy kullanma merkezi olarak planlanan stadyumun işlevini yerine getirememesine neden olduğu bildirildi.Geçmişteki skandallar ve tartışmalı i̇lişkilerBarrie Drewitt-Barlow, 1999 yılında eski eşi Tony ile birlikte taşıyıcı anne aracılığıyla çocuk sahibi olarak İngiltere’nin ilk eşcinsel babalarından biri olmuştu. Ancak Drewitt-Barlow, daha sonra kızının sevgilisiyle aşk yaşamaya başlaması ve "çirkin bir bebek istemediği için" yumurta donörü bir modele 50 bin sterlin ödemesi gibi açıklamalarıyla magazin basınında sık sık tartışma konusu olmuştu. Ünlü milyoner, son olarak İngiltere Premier Lig'de gizli eşcinsel futbolcular olduğunu iddia etmiş ancak bu konuda bir "afiş çocuk" olmak istemediğini dile getirmişti.

