Doğum izni süreleri uzatıldı: Başvurular nasıl yapılacak, belirsizlikler neler?
SGK Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’teki Çalışma Hayatım programında bugün, doğum izni sürelerinin uzatılmasını değerlendirdi, başvuruların nasıl yapılacağını anlattı. Elmen, ‘Başvuru yapılmasına gerek olmasa da bazı iş yerleri dilekçe talep edebilir’ uyarısında bulundu.
Sosyal Güvenlik Uzmanı Melis Elmen, Radyo Sputnik’te yayımlanan “Çalışma Hayatım” programında, son dönemde gündeme gelen doğum izni sürelerindeki değişiklikleri ve uygulamada yaşanan belirsizlikleri değerlendirdi.
Elmen, başvuru süreçlerine ilişkin önemli detaylar paylaşırken, iş yerlerinin uygulamada farklı taleplerde bulunabileceğine de dikkat çekti.
SGK Uzmanı, şöyle anlattı:
“Doğum izinleri birçok yerde problem oldu. Anneler için önemli bir süreçti, Resmi Gazete’de de yayımlandı. Ama uygulama genelgeleri yayımlanmadı, iş yerleri nasıl uygulayacaklarını bilemedikleri için uygulamadılar. Babaların da 5 günden 10 güne uzatıldı. Bu durum sistemin kamuyla alakalı nasıl yürüdüğünü de alttan alta anlatmış oluyor. Yeni düzenlemeden faydalanabilecek annelerin 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapmış olması gerekiyor. Kanunun bu maddesine göre analık izni süresi bitmiş olsa bile 24 hafta henüz geçmediyse 1 Mayıs tarihi itibarıyla çalışan anne 10 iş günü içinde başvurabiliyor. 1 Mayıs’ta çıkıyor ve size 10 gün süre veriyor ama 10 günlük o süre içinde uygulama SGK’da yok. Bir anne 16 hafta izin yapabiliyordu, 24 haftaya çıktı. Çoğul gebeliklerde ise 26 haftaya çıktı. Anne sağlık raporuyla erken ayrılabiliyor. Babalar için de izin süresi 5 günden 10 güne çıkarıldı.”
SGK süreyi otomatik uzatıyor ama...
“Sosyal güvenlik uzmanları örnek dilekçelerini yayınladı. İş yerleri dilekçeleri aldılar ve SGK ile iletişime geçtiler. SGK dedi ki ‘Bize nasıl uygulayacağımız söylenmedi, yazı gelmedi’. Her şey karıştı ve SGK’ya da bir şey gitmeyince yeni bir genelge çıktı. Buna göre doğum sonrası raporu daha önce başlamış olsa bile bitiş tarihi 1 Mayıs 2026 günü ve sonrasına taşıyorsa SGK raporun süresini otomatik olarak uzatacak. Yani annenin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak. Bazı işverenler yine de sizden bu dilekçeyi isteyebilir. O nedenle dilekçe örneklerine bakıp talep edilirse verebilirsiniz”