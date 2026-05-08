Doğum izni süreleri uzatıldı: Başvurular nasıl yapılacak, belirsizlikler neler?

“Sosyal güvenlik uzmanları örnek dilekçelerini yayınladı. İş yerleri dilekçeleri aldılar ve SGK ile iletişime geçtiler. SGK dedi ki ‘Bize nasıl uygulayacağımız söylenmedi, yazı gelmedi’. Her şey karıştı ve SGK’ya da bir şey gitmeyince yeni bir genelge çıktı. Buna göre doğum sonrası raporu daha önce başlamış olsa bile bitiş tarihi 1 Mayıs 2026 günü ve sonrasına taşıyorsa SGK raporun süresini otomatik olarak uzatacak. Yani annenin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmayacak. Bazı işverenler yine de sizden bu dilekçeyi isteyebilir. O nedenle dilekçe örneklerine bakıp talep edilirse verebilirsiniz”