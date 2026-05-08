Birleşik Arap Emirlikleri: Mısır savaş uçakları ülkede konuşlandı
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ilk defa Mısır'a ait savaş uçaklarının ülkede konuşlandığını bildirdi.
ortadoğu, birleşik arap emirlikleri (bae), mısır
Birleşik Arap Emirlikleri: Mısır savaş uçakları ülkede konuşlandı

04:26 08.05.2026
© Fotolia / philipusBirleşik Arap Emirlikleri bayrakları
Birleşik Arap Emirlikleri bayrakları - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2026
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ilk kez Mısır savaş uçaklarının ülkede konuşlandırıldığını açıkladı. BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi Abu Dabi’de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede bölgedeki gelişmeler ile bunların bölgesel ve küresel güvenlik üzerindeki etkileri ele alındı.
Ayrıca iki liderin, Mısır savaş uçaklarının bulunduğu askeri birliği ziyaret ettiği belirtildi. Ziyaret sırasında birliğin operasyonel kapasitesi ve farklı tehditlere yönelik hazırlıkları incelendi. Ancak BAE’de konuşlandırılan uçakların sayısı ya da türüne ilişkin herhangi bir detay paylaşılmadı.
Mısır Cumhurbaşkanlığı’nın açıklamasına göre ise Sisi, ziyarette 'mevcut bölgesel koşullar çerçevesinde Mısır’ın BAE ile dayanışma içinde olduğunu' vurguladı.
Sisi ayrıca, 'İran’ın BAE egemenliğine yönelik saldırılarını reddettiklerini' ifade ederek, bu saldırıların uluslararası hukuk ve BM Şartı’nın açık ihlali olduğunu söyledi. Mısır lideri, söz konusu gelişmelerin bölgesel ve küresel güvenlik açısından 'tehlikeli bir tırmanış' anlamına geldiğini kaydetti.
