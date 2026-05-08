Ankaralılar dikkat: Valilikten 'yüksek ses' uyarısı
Ankara Valiliği, bugün saat 13.00-17.00 arasında Ankara üzerinde ses hızının üzerinde uçuş olacağını duyurdu. 08.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-08T09:26+0300
Ankara Valiliği, kentte bugün saat 13.00-17.00 arasında 'ses hızının üzerinde' uçuş yapılacağını belirterek 'yüksek ses' uyarısında bulundu. 'Telaş ve tedirginlik yaşamayın'Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
'Telaş ve tedirginlik yaşamayın'
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"08 Mayıs 2026 Cuma günü 13.00 - 17.00 saatleri arasında; Planlı ve kontrollü uçuş kapsamında, notam içindeki güzergâhları takip edecek uçakların, Ankara üzerinden iniş için Esenboğa Havaalanı’nı kullanacağı ve “ses hızının üzerinde” uçuş gerçekleştireceği bildirilmiştir. Yapılacak olan planlı test uçuşu esnasında “ses hızının üzerine” çıkılması nedeniyle oluşabilecek yüksek düzeyli ses dolayısıyla, herhangi bir telaş ve tedirginlik yaşanmaması için konu vatandaşlarımızın bilgisine sunulur."