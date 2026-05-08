Almanya'daki banka Soygununda hırsızlar müşterileri rehin aldı: Özel kuvvetler şehir merkezini kuşattı
Almanya'nın batısındaki Sinzig kentinde bir Volksbank şubesi, sabah saatlerinde kimliği belirsiz saldırganlar tarafından hedef alındı. Zırhlı araç sürücüsünü... 08.05.2026, Sputnik Türkiye
Almanya'nın batısındaki Sinzig kentinde bir Volksbank şubesi, sabah saatlerinde kimliği belirsiz saldırganlar tarafından hedef alındı. Zırhlı araç sürücüsünü tehdit ederek banka kasasına giren saldırganların çok sayıda kişiyi rehin tuttuğu bildirildi.
Batı Almanya'nın Sinzig kentinde sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Edinilen bilgilere göre, bir Volksbank şubesinin önüne yanaşan zırhlı araçtan inen banka çalışanının ardından, kimliği belirsiz bir saldırgan araç sürücüsünü silahla tehdit ederek etkisiz hale getirdi. Rehine krizi, saldırganın sürücüyü zorla bankanın kasa dairesine sokmasıyla derinleşti. Bild gazetesinin geçtiği son dakika bilgisine göre, saldırgan ve rehinenin şu an kasa bölümünde olduğu teyit edildi.
Olayın ihbar edilmesi üzerine Alman polisi bölgeyi tamamen kordon altına aldı. Sinzig şehir merkezi araç ve yaya trafiğine kapatılırken, gökyüzünde çok sayıda polis helikopteri devriye geziyor. Banka girişinde park halindeki zırhlı aracın çevresinde yoğun güvenlik önlemi alınırken, operasyonu yönetmek üzere bölgeye çok sayıda özel kuvvetler (SEK) ekibi sevk edildi. Polis sözcüsü yaptığı açıklamada, "Şu an itibarıyla bankada birden fazla suçlu ve rehine olduğunu varsayıyoruz" ifadelerini kullandı.

'Halk i̇çin tehlike yok'

Emniyet birimlerinden yapılan açıklamada, sahadaki durumun kontrol altında ve istikrarlı olduğu belirtildi. Güvenlik kordonunun dışında kalan vatandaşlar için şu an bir tehlike bulunmadığı vurgulanırken, halkın bölgeden uzak durması istendi. Rehine operasyonu devam ederken, bankadaki saldırganların tam sayısı, kimlikleri veya ellerinde bulunan silahların türü hakkında henüz resmi bir detay paylaşılmadı.

Soruşturma derinleşiyor

Polis ekipleri ve müzakereciler, saldırganlarla iletişim kurmaya çalışırken, olayın bir banka soygunu girişimi mi yoksa farklı bir motivasyon mu taşıdığı araştırılıyor. Volksbank yönetimi konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmazken, Almanya'da rehine krizi haberi dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Bölgedeki operasyonel süreç titizlikle devam ediyor.
