‘ABD’nin Almanya’dan asker çekmesi güvenlik ortamını değiştirecek’

“Almanya’da siyasi otorite, ekonomik çerçevede de değerlendirme yapmak zorunda kalıyor. Merz, Trump ve ABD’yi eleştirirken farklı ifadeler de kullandı. Amerika ile stratejik ittifaklarının bulunduğunu ve Trump’ın önemli bir lider olduğunu ifade etti. Bir gün önce ABD’ye yönelik eleştirilerini sunan Merz, bir anda farklı bir siyasi söylemde bulundu. Merz, Amerikan askerlerinin Alman ekonomisine sağladığı katma değeri düşününce geri adım atmış olabilir. Bu rakam Almanya için çok ciddi bir rakam olmayabilir ama bugün küresel krizlere bakınca rakamın ciddi olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa coğrafyasındaki ülkelerle ABD’nin karşı karşıya gelmesi farklı değerlendirmelere yol açabilir. Anketler, Merz’i yüzde 26’da, AfD’yi birinci parti olarak çıktığını ve sosyal demokrat partilerin ise yüzde 12’ye gerilediğini gösteriyor. Ülkedeki sorunlara dönük siyasi otoritenin çözüm sunamaması ciddi bir sorun olarak ortada duruyor. Ekonomik bir kriz de var. Almanya’nın büyümesi İkinci Dünya Savaşı sonrası ilk kez sıfırın altına düştü. Almanya’da demokratik siyasete ve siyasetçilere yönelik güvende kırılma var. Merz’in bir yılın sonunda geldiği nokta oldukça geride. Bu da toplumda kırılma yaratıyor. Ekonomik krizler sosyal krizlere dönüşüyor. Bunu yönetme kabiliyeti gösteremezseniz Almanya ve Avrupa siyasetinde kırılma yaşanması da kaçınılmaz oluyor. Dünyada hakim bir militarist politika var. Bu demokratik politikaların önüne geçmiş durumda. Artık bu durum sürdürülebilir değil. Avrupa, kendi kararını vermek zorunda. Kendi güvenlik ve savunma stratejisini oluşturmak zorunda. Almanya’nın bir irade ortaya koyması gerekiyor. Ancak bu kabiliyetin olmadığını bir yıl sonra bir haftada gördük. Avrupa, değerlerine sırtına dönmüş devletler topluluğundan çıkmalı. Yani Avrupa, kendi değer ve kazanımlarıyla ortak siyaseti yönetebilme kabiliyetini ortaya koyacağını, otonom politikalar ve güvenlik stratejisini de ABD’den bağımsız kuracağını topluma anlatabilmeli. Bu süreci yönetebilecek bir lider yok. Sanchez sosyalist bir lider olarak evrensel dünyanın temel değerlerini esas alıyor. Ancak Avrupa’da hala Avrupa Birliği’ne liderlik edecek lider yok. 83 milyon nüfuslu bir ülkeden bahsediyoruz. Almanya’nın 183 bin askeri var 260 bine yakın asker kadrosunu da almak istiyor. Almanya’nın şu anda 700 bine yakın bir donanımının olması gerekiyordu. Buna ulaşmaya çalışıyorlar. Ancak Avrupa’nın içinde bir çatışma zaten var.”