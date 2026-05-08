12. Yargı Paketi’nde düzenlemeler: Nafaka uygulamasıyla ilgili detaylar neler?
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, 12. Yargı Paketi’nde yer alacak düzenlemeler hakkında konuştu. Aslan, süresiz nafaka uygulamasının sona ermesiyle ilgili... 08.05.2026, Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda 12. Yargı Paketi’nde yer alması beklenen düzenlemelerle ilgili bilgiler veri. Süresiz nafaka uygulamasının sona ereceği yönündeki düzenlemelerle ilgili detayları da paylaşan Aslan, boşanma davalarının üç aydan fazla ertelenemeyeceği bilgisini de verdi.“12. Yargı Paketi’nde yer alması gereken başlıklardan biri de süresiz nafaka uygulaması. Alt sınır beş olacak ve uzun evliliklerde ise evlilik süresinin yarısı esas alınacak. Hukuki konularda bilirkişi raporu alınmayacak, evli kişilerin ayrı yaşaması boşanma sebebi olacak” diyen Aslan, boşanma davalarının ertelenmesi halinde gerekçe zorunluluğunun geleceğini söyledi.‘Ayrı yaşama boşanma sebebi sayılacak’Aslan, yargı paketi ile gündüz programları ve hobi bahçelerine ilişkin düzenlemenin de gündeme geleceğini aktardı.“Hakime nafaka süresi konusunda inisiyatif tanınacak” diyen Aslan, “20 yıl süren evlilik için 10 yıl nafaka verilebilecek. Evli çiftlerin ayrı yaşaması boşanma sebebi sayılacak. Evlilik süresi, tarafların ekonomik durumu, çalışma imkanı, çocuk durumu, yaş ve sağlık gibi kriterlerin dikkate alınması bekleniyor. Eşlerin uzun süre fiilen ayrı yaşaması doğrudan boşanma sebebi sayılacak. Boşanma davalarının hızlandırılması hedefleniyor” diye konuştu.
Okan Aslan
