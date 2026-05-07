Trump’tan yine “kabul etmezlerse bombalarız” çıkışı
Sputnik Türkiye
Gazeteci Ali Çağatay Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında, ABD-İran hattındaki müzakere iddialarını, Donald Trump’ın açıklamalarını, Hürmüz Boğazı’ndaki... 07.05.2026, Sputnik Türkiye
Gazeteci Ali Çağatay Radyo Sputnik’teki Seyir Hali programında, ABD-İran hattındaki müzakere iddialarını, Donald Trump’ın açıklamalarını, Hürmüz Boğazı’ndaki gerilimi ve İsrail’in Beyrut saldırısını değerlendirdi.
Çağatay, ABD ile İran arasında yürütülen müzakere iddiaları ve Donald Trump’ın açıklamalarına değinerek, bölgedeki gerilimin giderek arttığını belirtti. Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeleri ve İsrail’in Beyrut saldırısını değerlendiren Çağatay, ateşkes söylemlerine rağmen çatışma ortamının sürdüğünü ifade etti.
‘Trump’tan yine iki ileri bir geri adım, bir U dönüşü ve yeni bir çark hamlesi’
Çağatay, Axios’un ABD ile İran arasında bir sayfalık metin üzerinde anlaşmaya yaklaşıldığı yönündeki haberine ve Donald Trump’ın açıklamalarına değinerek şöyle konuştu:
''Dün Amerika'nın önde gelen yayın kuruluşlarından biri olan Axios'un haberine göre, ABD ile İran’ın bir sayfalık bir metin üzerinde anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü. Ancak söz konusu metnin içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ben, tek sayfalık bir metin üzerinde anlaşma sağlanabileceği yönündeki bu tezin çok geçerli olduğunu düşünmüyorum. Donald Trump çevresinden, Beyaz Saray kaynaklı olarak servis edilen bir bilgi olduğunu ve Axios’un da bu bilgiyi dünya kamuoyuna aktarma konusunda aracılık rolü üstlendiğini düşünüyorum. Donald Trump ise “Kabul ederlerse sorun çözülür, etmezlerse bombalarız” diyerek bir kez daha sert açıklamalarda bulundu. Dolayısıyla Trump’tan yine iki ileri bir geri adım, bir U dönüşü ve yeni bir çark hamlesi daha geldi. Trump, İran’ın başta nükleer silah meselesi olmak üzere bazı şartları kabul etmesi halinde, özellikle de “Nükleer silah üretmeyeceğim” ya da “Bu programdan vazgeçiyorum” yönünde bir taahhütte bulunması durumunda barış anlaşmasının kolaylıkla imzalanabileceğini söylüyor. Fakat Axios da buna yanaşmayacaklarını ifade ediyor.''
Çağatay, İran’ın ABD’ye sunduğu şartlı müzakere teklifine ve Mesud Pezeşkiyan’ın Emmanuel Macron ile yaptığı görüşmeye ilişkin konuştu:
''İran bu arada Amerika’ya şartlı bir müzakere teklifi sundu. Sürecin etkinliği, ‘savaşın bitmesine bağlı’ diyor. “Önce silahları gömelim, baltaları toprağa gömelim; barışı daha sonra konuşabiliriz” mesajı verdi. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, dün Emmanuel Macron ile bir telefon görüşmesi yaptı. Bu telefon görüşmesi sırasında, Tahran-Washington hattındaki müzakerelerin devamının ve etkinliğinin, mevcut savaşın sona ermesine ve ABD’nin gelecekte benzer saldırıları tekrarlamayacağına dair güvence vermesine bağlı olduğunu ifade etti. Ayrıca Pezeşkiyan, Hürmüz Boğazı’nın tamamen açılmasının yanı sıra, bu görüşmeler kapsamında deniz ablukasının kaldırılmasını da istediklerini söyledi.''
Çağatay, CENTCOM’un Umman Körfezi’ndeki İran tankerine ilişkin açıklamasına da değindi:
''Bu arada CENTCOM’dan dün bir açıklama geldi. CENTCOM, Umman Körfezi’nde İran’a ait bir petrol tankerinin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “6 Mayıs günü Türkiye saatiyle 16.00’da Umman Körfezi’nde görev yapan ABD güçleri, İran limanına doğru ilerleyen İran bayraklı boş bir petrol tankerini devre dışı bırakarak abluka tedbirlerini uygulamıştır.”
Çağatay, Fransa’ya ait bir geminin vurulduğu iddialarına ve Emmanuel Macron’un Hürmüz Boğazı’na ilişkin teklifine değinerek şöyle konuştu:
''Dün Fransa'nın da bir gemisi vuruldu. Bir nakliye gemisinin, Hürmüz Boğazı'ndan geçtiği sırada vurulduğu söyleniyor. Boş bir nakliye gemisi olduğu belirtiliyor. Haber yalanlanmadı. Dolayısıyla doğru kabul ediyoruz. Fransa tarafından da yalanlama gelmediği için doğru kabul etmemiz gerekiyor.Fransa Cumhurbaşkanı, Emmanuel Macron, İran’a Hürmüz Boğazı için Fransız-İngiliz ortak güvenlik misyonu teklifinde bulundu. Bölgede etkili olmak istiyorlar. Tabii 19. yüzyılın sonundaki ve 20. yüzyılın başındaki İngiltere ile Fransa, artık 21. yüzyıldaki İngiltere ve Fransa değil. Amerika Birleşik Devletleri, onlarla çelik çomak oynayabilecek durumda. Dolayısıyla güçlerinin farkında değiller. Maalesef hâlâ aynı yerde olduklarını düşünüyorlar.''
‘Ateşkes var ama savaş devam ediyor’
Çağatay, İsrail’in ateşkes sonrası Beyrut’a düzenlediği saldırıyı değerlendirerek, Tel Aviv yönetiminin açıklamalarına dikkat çekti:
''İsrail’den ateşkesin ardından ilk kez Beyrut’a yönelik bir saldırı düzenlendi. İsrail Savunma Bakanı İsrail Katz açıklama yaptı. Benjamin Netanyahu’nun başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Başbakan Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı İsrail Katz’ın onayı doğrultusunda İsrail Savunma Kuvvetleri, Hizbullah bünyesindeki Rıdvan Birimi komutanını etkisiz hale getirmek amacıyla Beyrut’u hedef almıştır.” Ateşkes var ama savaş devam ediyor. İşte İsrail ve Amerika Birleşik Devletleri’nin yaklaşımı bundan ibaret.''