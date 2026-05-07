Trump’tan yine “kabul etmezlerse bombalarız” çıkışı

''Dün Amerika'nın önde gelen yayın kuruluşlarından biri olan Axios'un haberine göre, ABD ile İran’ın bir sayfalık bir metin üzerinde anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü. Ancak söz konusu metnin içeriğine ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmadı. Ben, tek sayfalık bir metin üzerinde anlaşma sağlanabileceği yönündeki bu tezin çok geçerli olduğunu düşünmüyorum. Donald Trump çevresinden, Beyaz Saray kaynaklı olarak servis edilen bir bilgi olduğunu ve Axios’un da bu bilgiyi dünya kamuoyuna aktarma konusunda aracılık rolü üstlendiğini düşünüyorum. Donald Trump ise “Kabul ederlerse sorun çözülür, etmezlerse bombalarız” diyerek bir kez daha sert açıklamalarda bulundu. Dolayısıyla Trump’tan yine iki ileri bir geri adım, bir U dönüşü ve yeni bir çark hamlesi daha geldi. Trump, İran’ın başta nükleer silah meselesi olmak üzere bazı şartları kabul etmesi halinde, özellikle de “Nükleer silah üretmeyeceğim” ya da “Bu programdan vazgeçiyorum” yönünde bir taahhütte bulunması durumunda barış anlaşmasının kolaylıkla imzalanabileceğini söylüyor. Fakat Axios da buna yanaşmayacaklarını ifade ediyor.''