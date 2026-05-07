Sosyal medyada kimlik uygulamasının detayları belli oldu: E-Devlet detayına dikkat

Sosyal medya platformlarına girerken kimlik doğrulama uygulamasının detayları belli oldu. Buna göre, kullanıcılar aynı platformda birden fazla hesap... 07.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-07T16:17+0300

türki̇ye

tbmm

sosyal medya düzenlemesi

kimlik

bilgi teknolojileri ve i̇letişim kurumu (btk)

kimlik doğrulama

Sosyal medya platformlarına girişte kimlik doğrulama sistemi uygulamasının yakın zamanda hayata geçmesi beklenirken uygulamanın detayları da belli olmaya başladı. Buna göre, bir kullanıcı, aynı platformda birden fazla hesap kullanabilecek ancak her birini e-Devlet'e tanımlaması gerekecek. Birden fazla hesap açılabilecek mi? NTV'nin haberine göre sosyal medya platformlarına giriş e-Devlet üzerinden oluşturulacak anahtar ile yapılabilecek. Kullanıcılarını temel bilgileri BTK ile paylaşılmış olacak.Bir kullanıcı isterse aynı platformda birden fazla hesap açabilecek. Ancak her birini e-Devlet'e tanımlaması gerekiyor. Kimlik numarası ile doğrulanmayan hesaplar ise kullanıma kapatılacak. Üzerinde çalışılan düzenlemeye göre bireysel ve kurumsal hesapların hepsi için kimlik doğrulama sistemi gelecek. Bireysel hesap kullananlar var olan hesaplarını e-Devlet'e tanımlamak zorunda olacak. Kurumsal hesaplar için de künye bilgileriyle hesap arasında eşleşme sağlanacak.Tüm sosyal- medya üyelikleri e-Devlet'te görülecekBir kişi, e-Devlet üzerinden bütün sosyal medya üyeliklerini görüntüleyebilecek. Adli merciler suç unsuru şüphesi varsa kimlik bilgilerini talep edebilecek. Bu bilgiler BTK üzerinden sağlanarak kullanıcı ismi ile gerçek kişi arasında eşleşme yapılacak. Soruşturmaya konu olan kişi böyle tespit edilecek.Yasal düzenlemenin 12. Yargı Paketi'nde yer alması ve yasama yılı sona ermeden TBMM Başkanlığı'na sunulması planlanıyor.

