Prof. Dr. Yalçın Karatepe'den varlık barışı yorumu: ‘Devlet bizimle değil, parası olanla barışıyor’
yeri ve zamanı
Abone ol
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konuğu, Sanayi ve Teknoloji Politika Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yalçın Karatepe oldu. Karatepe, varlık barışı düzenlemesini değerlendirdi, ‘Devlet parası olanla barışıyor’ dedi.
İhracatçılara yönelik vergi indirimleri, yurt dışından elde edilen kazançlara sağlanan vergi istisnaları, “varlık barışı” düzenlemesi, teknogirişimlere verilen teşvikler ve İstanbul Finans Merkezi’ne yönelik vergi avantajlarını içeren “Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda onaylandı.
Yeri ve Zamanı’nda gazeteci Güçlü Özgan’ın konuğu olan Prof. Dr. Yalçın Karatepe, ‘Devlet bizimle değil, parası olanla barışıyor’ dedi.
Karatepe, şöyle değerlendirdi:
“Barış sözcüğü çok hoş, samimi, pozitif anlam yüklenen bir ifade. Böyle baktığımızda varlık barışı denince toplumsal faydası yüksek, herkese olumlu katkı sağlayacak bir iş yapılıyormuş algısı oluşuyor. O yüzden barış ifadesinin güçlü bir biçimde kullanıldığını düşünüyorum. O zaman soralım, kiminle barışıyor devlet? Bu düzenlemeyi yapanlar kiminle barışmak için yola çıkıyor? Açıkça söyleyelim, parasını kayıt dışı tutanlar, vergisini vermeyenlerle barışılıyor. Buna bir barış ifadesi yüklemek yapılan işi perdelemeye çalışmak gibi bir sonuç ortaya çıkarıyor. Parasını sistemden kaçıran insanlara bir af uygulaması, barışmaktan ziyade yapılan işlem bu. Parası olanla barışıyorlar. Bizim de paramız olsa keşke bizimle de barışsalar. Onlara fayda sağlayacak ya da ekonominin içinde bulunduğu cari sorunları kalıcı olarak çözecek bir iş değil.”
‘Para gelsin de ne kaynağını soralım ne de nasıl elde edildiğini’
“Yapılan iş parasını sistem dışına çıkaranları vergilendirmeden sisteme dahil etmelerine imkan sunulması. 2017-2018 yılına kadar varlık barışı süreçlerinden yararlanmak için başvurulan tutarlar ne kadar, fiili olarak ne kadarı sisteme dahil edildi gibi veriler de kamuoyuna açıklanıyordu. Artık bunlar da açıklanmıyor. Aslında bu varlık barışı dediğimiz düzenleme küçük bir grup için sisteme paralarını maliyetsiz şekilde sokmaya yönelik bir düzenleme. İktidarın bakış açısı para gelsin de ne kaynağını soralım ne de nasıl elde edildiğini, yeter ki bu ülkeye para gelsin.”