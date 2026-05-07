Prof. Dr. Yalçın Karatepe'den varlık barışı yorumu: ‘Devlet bizimle değil, parası olanla barışıyor’

“Barış sözcüğü çok hoş, samimi, pozitif anlam yüklenen bir ifade. Böyle baktığımızda varlık barışı denince toplumsal faydası yüksek, herkese olumlu katkı sağlayacak bir iş yapılıyormuş algısı oluşuyor. O yüzden barış ifadesinin güçlü bir biçimde kullanıldığını düşünüyorum. O zaman soralım, kiminle barışıyor devlet? Bu düzenlemeyi yapanlar kiminle barışmak için yola çıkıyor? Açıkça söyleyelim, parasını kayıt dışı tutanlar, vergisini vermeyenlerle barışılıyor. Buna bir barış ifadesi yüklemek yapılan işi perdelemeye çalışmak gibi bir sonuç ortaya çıkarıyor. Parasını sistemden kaçıran insanlara bir af uygulaması, barışmaktan ziyade yapılan işlem bu. Parası olanla barışıyorlar. Bizim de paramız olsa keşke bizimle de barışsalar. Onlara fayda sağlayacak ya da ekonominin içinde bulunduğu cari sorunları kalıcı olarak çözecek bir iş değil.”