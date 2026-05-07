‘Memlekete gitmek lüks oldu’

Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Kurban Bayramı öncesi otobüs biletlerine zam geleceğini aktararak "İnsanlar, 'Bayramda yolculuk lüks oldu' yorumlarını... 07.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-07T15:16+0300

Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası programında Kurban Bayramı öncesi otobüs bilet fiyatlarını gündemine aldı. Sektör temsilcilerinden aktarmalar yapan Aslan, mevcut bilet fiyatlarına yaklaşık yüzde 20 zam daha gelebileceğini söyledi.“Bayram tatili öncesi otobüs firmaları bilet fiyatlarına zam yaptı” diyen Aslan, “İstanbul-Ankara otobüs bileti yaklaşık 1100-1400, İstanbul-İzmir bileti 1300-1500, İstanbul-Gaziantep bileti 1800-2100 TL seviyelerine yükselmiş durumda” bilgisini verdi.Sektör temsilcilerinin bayrama doğru yaklaşık yüzde 20 zam daha yapacağını ifade eden Aslan, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım’ın artan maliyetlere işaret ettiğini söyledi.'Artan maliyetler gerekçe gösterildi' Aslan, “Yıldırım; artan akaryakıt, otoyol, bakım ve işletme maliyetlerini gerekçe gösterdi. Yıldırım, bazı firmaların maliyet azaltmak için ikramları kısmanı, sadece su ve içecek servisine dönmesi gibi seçenekleri değerlendirdiğini belirtti. Memleketlerine gitmek isteyen insanlar ‘Bayramda yolculuk lüks oldu’ yorumlarını yapıyorlar” diye konuştu.

