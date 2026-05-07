https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/memlekete-gitmek-luks-oldu-1105568207.html
‘Memlekete gitmek lüks oldu’
‘Memlekete gitmek lüks oldu’
Sputnik Türkiye
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Kurban Bayramı öncesi otobüs biletlerine zam geleceğini aktararak “İnsanlar, ‘Bayramda yolculuk lüks oldu’ yorumlarını... 07.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-07T15:16+0300
2026-05-07T15:16+0300
2026-05-07T15:16+0300
okan aslan i̇le gün ortasi
radyo sputnik
radyo
radyo
i̇stanbul
tl
kurban bayramı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_0:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_17ed9bcc82de9ce349b8169b44872917.jpg
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası programında Kurban Bayramı öncesi otobüs bilet fiyatlarını gündemine aldı. Sektör temsilcilerinden aktarmalar yapan Aslan, mevcut bilet fiyatlarına yaklaşık yüzde 20 zam daha gelebileceğini söyledi.“Bayram tatili öncesi otobüs firmaları bilet fiyatlarına zam yaptı” diyen Aslan, “İstanbul-Ankara otobüs bileti yaklaşık 1100-1400, İstanbul-İzmir bileti 1300-1500, İstanbul-Gaziantep bileti 1800-2100 TL seviyelerine yükselmiş durumda” bilgisini verdi.Sektör temsilcilerinin bayrama doğru yaklaşık yüzde 20 zam daha yapacağını ifade eden Aslan, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım’ın artan maliyetlere işaret ettiğini söyledi.'Artan maliyetler gerekçe gösterildi' Aslan, “Yıldırım; artan akaryakıt, otoyol, bakım ve işletme maliyetlerini gerekçe gösterdi. Yıldırım, bazı firmaların maliyet azaltmak için ikramları kısmanı, sadece su ve içecek servisine dönmesi gibi seçenekleri değerlendirdiğini belirtti. Memleketlerine gitmek isteyen insanlar ‘Bayramda yolculuk lüks oldu’ yorumlarını yapıyorlar” diye konuştu.
i̇stanbul
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/08/12/1098666375_909:0:3640:2048_1920x0_80_0_0_3e98454401aff24d756249b928f9dad4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Okan Aslan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg
radyo sputnik, radyo, radyo, i̇stanbul, tl, kurban bayramı
radyo sputnik, radyo, radyo, i̇stanbul, tl, kurban bayramı
‘Memlekete gitmek lüks oldu’
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Kurban Bayramı öncesi otobüs biletlerine zam geleceğini aktararak “İnsanlar, ‘Bayramda yolculuk lüks oldu’ yorumlarını yapıyor” dedi.
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası programında Kurban Bayramı öncesi otobüs bilet fiyatlarını gündemine aldı. Sektör temsilcilerinden aktarmalar yapan Aslan, mevcut bilet fiyatlarına yaklaşık yüzde 20 zam daha gelebileceğini söyledi.
“Bayram tatili öncesi otobüs firmaları bilet fiyatlarına zam yaptı” diyen Aslan, “İstanbul-Ankara otobüs bileti yaklaşık 1100-1400, İstanbul-İzmir bileti 1300-1500, İstanbul-Gaziantep bileti 1800-2100 TL seviyelerine yükselmiş durumda” bilgisini verdi.
Sektör temsilcilerinin bayrama doğru yaklaşık yüzde 20 zam daha yapacağını ifade eden Aslan, Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Mustafa Yıldırım’ın artan maliyetlere işaret ettiğini söyledi.
'Artan maliyetler gerekçe gösterildi'
Aslan, “Yıldırım; artan akaryakıt, otoyol, bakım ve işletme maliyetlerini gerekçe gösterdi. Yıldırım, bazı firmaların maliyet azaltmak için ikramları kısmanı, sadece su ve içecek servisine dönmesi gibi seçenekleri değerlendirdiğini belirtti. Memleketlerine gitmek isteyen insanlar ‘Bayramda yolculuk lüks oldu’ yorumlarını yapıyorlar” diye konuştu.