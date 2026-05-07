"İmamoğlu duruşmada hüngür hüngür ağladı"

Fatih Keleş'in oğlu bugün savunmasını yaptı. 28 yaşında, genç bir mühendis. Fatih Keleş'in oğlu olduğu için oraya dahil edilmiş bir isim aslında. O aileden dört isim var böyle. Yani duygusal bir savunma yaptı. Yani çok kötü yani hem tutuklanma sürecini anlattı hem de çok kötü cezaevi koşullarında olduğu, yani böyle nöbetleşe yattıkları, adli suçlularla birlikte yattıkları, cinayet suçlularıyla birlikte yattığı filan dolayısıyla endişe verici bir ortamda da kaldığını anlattı.Ve onunla ilgili bir delillendirme... Ciddi bir delillendirme de zaten yok. Ve yani bir domatesin bir sepete doldurulması gibi ben bu davaya dahil edildim dedi. Ekrem Bey söz aldı ve çok zorlandı. Dedi; ben dedi şimdi bayramda seni görsem dedi sarılacaktım dedi ve muhtemelen okulunu soracaktım dedi. Şimdi dedi ama sen benim kurduğum suç örgütü lideri olarak dedi benim kurduğum bir şirketin denetimini yapmaktan tutuklusun dedi. Ben hani böyle muhatap oluyoruz anlamında.Bulunduğumuz basın bölümünden izleyicileri de görüyoruz biz, sanıkları da görüyoruz. Yani direkt İmamoğlu da zaten önden ikinci sıranın ortasında, o da zaten gözyaşlarını tutamadı ve çok kişi aslında öyle, pek çok kişi de dışarı çıktı açıkçası. Yani bütün salon çok etkilendi. Ve Ekrem Bey de konuşmasını çok zorlanarak tamamladı ve ben dedi bu hem devlet adına hem bu Türkiye yargısı adına bu evladımızdan dedi özür diliyorum dedi. Yani orada tabii Mustafa da gözyaşlarını tutamadı. Yani o da ellerini gözlerine götürdü. Gerçekten çok ağır bir dramatik bir an düşünün. Yani hani bazı askerlerin de böyle şey gördük, ellerini gözlerine götürürken filan jandarmaların... Bütün salon için çok çarpıcı, çok sarsıcı. Ya yeni mezun bir genç mühendis düşünün işte, yani babasından ötürü oraya monte edilmiş. Yani biz onun ağlama sesini duyabildik. Yani o ana biz tanıklık ettik. Zaten salonda başkaları da benzer durumdaydı dediğim gibi, dışarı çıkanlar oldu. Kimle karşılaşsa o an etkilenmeden mümkün değil, öyle söyleyeyim.