Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cezayir ile işbirliğimizi birçok stratejik alanda geliştirmekte kararlıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada Cezayir'le işbirliği vurgusu yaparak doğalgaz başta olmak... 07.05.2026, Sputnik Türkiye
19:00 07.05.2026 (güncellendi: 19:25 07.05.2026)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada Cezayir'le işbirliği vurgusu yaparak doğalgaz başta olmak üzere enerji tedariki güvenliği konusunda uzun vadeli işbirliğinin her geçen gün ilerlediğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Toplantıda ilk konuşan isim Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu. Erdoğan'ın açıklamalarından kısa bazı detaylar şöyle:
"Cezayir'le işbirliğimizi enerji, madencilik, ulaştırma ve tarım başta olmak üzere birçok stratejik alanda geliştirmekte kararlıyız"
"Doğalgaz başta olmak üzere enerji tedariki güvenliği konusunda uzun vadeli işbirliğimizi her geçen gün ilerletiyoruz"
"İsrail saldırganlığı bölgemiz için asıl güvenlik sorununun mevcut hükümetin yayılmacı hukuk ve kural tanımaz politikaları olduğunu bir kez daha göstermiştir"
"Türkiye ve Cezayir olarak bölgemizin barış ve güvenliğini çok ciddi şekilde tehdit eden şiddet sarmalının sona erdirilmesinde ortak tutuma sahibiz"
Basın toplantısında söz alan Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ise İsrail'in bölgedeki saldırılarına değinerek "İsrail'in işgalini, uluslararası insancıl hukuku ihlal etmesini, Lübnan'a yönelik açık saldırıları ve Gazze Şeridi'ndeki vahşi uygulamalarını kınıyoruz" ifadesini kullandı.
Tebbun ayrıca "Türkiye ile İlişkilerimizi ekonomik alanda çeşitlendirmeyi, ortak tarihi mirasımıza sahip çıkmayı hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.