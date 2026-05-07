'Barış Anneleri' MHP TBMM Grubunu ziyaret etti
DEM Parti Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan'ın eşlik ettiği "Barış Anneleri"nden oluşan heyet, TBMM'de MHP Grubunu ziyaret ederek, Grup...
DEM Parti Sözcüsü ve Şırnak Milletvekili Ayşegül Doğan'ın eşlik ettiği "Barış Anneleri"nden oluşan heyet, TBMM'de MHP Grubunu ziyaret ederek, Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç ile bir araya geldi.
Barış Anneleri, Meclis'te MHP'yi ziyaret etti. Görüşmenin Anneler Günü dolayısıyla gerçekleştiği bildirildi.
"Barış Anneleri"ni temsilen Behiye Yalçın, Afife Kartal, Müzeyyen Bütün ile DEM Parti Sözcüsü, Şırnak Milletvekili Doğan ve DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Adalet Kaya'nın da yer aldığı heyet, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Filiz Kılıç'la görüştü.
MHP Grup Yönetim Kurulu Toplantı Salonu'nda basına kapalı yapılan görüşme, bir saat sürdü.
Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Doğan, AK Parti'yi ziyaret edip etmeyeceklerine ilişkin, ziyaretin gerçekleşeceğini, planlama dahilinde olduğunu söyledi.
Doğan, ziyarette, Bahçeli'ye iletilmek üzere beyaz tülbent hediye ettiklerini, Kılıç'ın da buna karşılık sarı tülbent verdiğini belirtti.
Heyette yer alan "Barış Anneleri" de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ve MHP'ye görüşme dolayısıyla teşekkür etti.
Akçay ve Kılıç'ın, kendilerini Anneler Günü dolayısıyla karanfillerle karşıladığını belirten "Barış Anneleri", gelecek günleri birlikte, barış ve güzellik içinde geçirmeyi temenni etti.