https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/bakan-gurlekten-gulistan-doku-sorusturmasiyla-ilgili-aciklama-turkiyeye-geldigi-zaman-olayin-cogu-1105578533.html

Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili açıklama: 'Türkiye'ye geldiği zaman olayın çoğu çözülecek'

Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili açıklama: 'Türkiye'ye geldiği zaman olayın çoğu çözülecek'

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Gürlek canlı yayında televizyonda gündemi değerlendirdiği konulardan biri Gülistan Doku soruşturması oldu. Soruşturmada Umut Altaş'ın kilit bir... 07.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-07T23:55+0300

2026-05-07T23:55+0300

2026-05-07T23:57+0300

gülistan doku

umut altaş

hakimler ve savcılar kurulu (hsk)

türki̇ye

akın gürlek

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/07/1105578613_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_e03d5c6f06eac40a09c189bb3cd89883.jpg

Adalet Bakanı Akın Gürlek, TGRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.Faili meçhul cinayetlere ilişkin soru üzerine Gürlek Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı kurduklarını hatırlatarak, "Bu daire şu an itibarıyla mahkemelerden 638 dosya aldı. Öncelikle şunu hatırlatmak istiyorum, bizim savcılık makamı yerine geçip soruşturma yetkimiz yok. Soruşturma yapma yetkisi sadece savcılık makamına ait. Biz, bu dosyaları alıyoruz, savcı arkadaşlarımızın bakış açısını değiştiriyoruz" diye konuştu.Gülistan Doku soruşturmasına değinen Gürlek, soruşturmanın 2025 yılında gelen bir gizli tanık beyanı üzerine hareketlendiğini bildirdi. Bakan Gürlek konuyla ilgili şunları söyledi:'Umut Altaş'ın iadesini ivedilikle istedik'Gülistan Doku soruşturmasının firari şüphelisi Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını hatırlatan Gürlek, "Durumun hassasiyetini Amerika makamlarına da ilettim. Ben kendim de bizzat görüştüm. Özellikle biz Umut Altaş'ın iadesini ivedilikle istedik. Sağ olsun onlar da hassasiyet gösteriyor. Anlık olarak da takip ediyoruz. Bizim için önemli olan Umut Altaş'ın beyanları. Umut Altaş bence kilit bir isim. Bu Türkiye'ye geldiği zaman, beyanda bulunduğu zaman bence olayın çoğu çözülecek" dedi.Bakan Gürlek, soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheliler ile Gülistan Doku arasında bir irtibat bulunduğunu, bu olayın tamamen çözülmesini istediklerini vurguladı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260507/fahis-site-aidatlarina-yonelik-duzenlemeleri-iceren-kanun-teklifi-tbmm-genel-kurulunda-kabul-1105576992.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

gülistan doku, umut altaş, hakimler ve savcılar kurulu (hsk), akın gürlek