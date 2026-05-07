Bakan Gürlek'ten Gülistan Doku soruşturmasıyla ilgili açıklama: 'Türkiye'ye geldiği zaman olayın çoğu çözülecek'
Adalet Bakanı Gürlek canlı yayında televizyonda gündemi değerlendirdiği konulardan biri Gülistan Doku soruşturması oldu. Soruşturmada Umut Altaş'ın kilit bir... 07.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-07T23:57+0300
23:55 07.05.2026 (güncellendi: 23:57 07.05.2026)
Adalet Bakanı Gürlek canlı yayında televizyonda gündemi değerlendirdiği konulardan biri Gülistan Doku soruşturması oldu. Soruşturmada Umut Altaş'ın kilit bir isim olduğunu söyleyen Gürlek, "Türkiye'ye geldiği zaman, beyanda bulunduğu zaman bence olayın çoğu çözülecek" dedi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, TGRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.
Faili meçhul cinayetlere ilişkin soru üzerine Gürlek Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı kurduklarını hatırlatarak, "Bu daire şu an itibarıyla mahkemelerden 638 dosya aldı. Öncelikle şunu hatırlatmak istiyorum, bizim savcılık makamı yerine geçip soruşturma yetkimiz yok. Soruşturma yapma yetkisi sadece savcılık makamına ait. Biz, bu dosyaları alıyoruz, savcı arkadaşlarımızın bakış açısını değiştiriyoruz" diye konuştu.
Gülistan Doku soruşturmasına değinen Gürlek, soruşturmanın 2025 yılında gelen bir gizli tanık beyanı üzerine hareketlendiğini bildirdi. Bakan Gürlek konuyla ilgili şunları söyledi:
Bizim asıl amacımız burada empati yapmak. Sonuçta bir kızcağız, gencecik, hayatının baharında, ailesi yerine kendimizi koyuyoruz. Devlet bir de kesinlikle bir olayı çözer. Bir suç varsa mutlaka bir fail vardır. Bizim tamamen bu birimi kurma amacımız toplumda oluşan hassasiyeti dikkate almamız ve kararlılıkla da bu işin üzerine gitmemiz. Biz savcıların soruşturma yetkisine karışmıyoruz. Burada savcı arkadaşlarımıza teknik olarak destek veriyoruz, kararlılık iradesini güçlendiriyoruz.
'Umut Altaş'ın iadesini ivedilikle istedik'
Gülistan Doku soruşturmasının firari şüphelisi Umut Altaş hakkında kırmızı bülten çıkarıldığını hatırlatan Gürlek, "Durumun hassasiyetini Amerika makamlarına da ilettim. Ben kendim de bizzat görüştüm. Özellikle biz Umut Altaş'ın iadesini ivedilikle istedik. Sağ olsun onlar da hassasiyet gösteriyor. Anlık olarak da takip ediyoruz. Bizim için önemli olan Umut Altaş'ın beyanları. Umut Altaş bence kilit bir isim. Bu Türkiye'ye geldiği zaman, beyanda bulunduğu zaman bence olayın çoğu çözülecek" dedi.
Bakan Gürlek, soruşturma kapsamında tutuklanan şüpheliler ile Gülistan Doku arasında bir irtibat bulunduğunu, bu olayın tamamen çözülmesini istediklerini vurguladı.