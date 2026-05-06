‘Yalnızlık bakanlığı yerine yoksulluk bakanlığı kurulmalı’

“Hükümetin evliliği teşvik, çok çocuk yapmaya teşvik gibi politikaları var. Hükümet bu konularda son derece bonkör. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan bir açıklama geldi. Belli ki bunlar Kabine’de de görüşülüyor. Kendisi araştırmalardan örnekler verdi, evli ve çocuk sahibi bireylerin mutluluk düzeylerinin diğer gruplara kıyasla daha yüksek olduğunu söyledi. Ancak benim en çok dikkatimi çeken başlık, ‘Bizim daha kalabalık sofralara, akraba ziyaretlerine, mahalle kültürüne ihtiyacımız var. Aksi halde bazı ülkelerde olduğu gibi Yalnızlık Bakanlığı kurmak zorunda kalabiliriz’ ifadeleriydi. Yalnızlık bakanlığı kurmamak için önce yoksulluk bakanlığı kurmak gerekiyor. Yalnızlığı getiren yoksulluktur. Şarjlı elektrik süpürgesi üzerinden yapılan tartışmaların nasıl aile birliğine saldırı anlamına geldiği konuşuluyor. Ancak asıl gerçek bambaşka.”