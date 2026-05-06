Ekonomiden siyasete, dış politikadan spora, dünya ve Türkiye’de olup bitenler sonuçlarıyla Güçlü Özgan ile Yeri ve Zamanı programında konuşuluyor.
‘Yalnızlık bakanlığı yerine yoksulluk bakanlığı kurulmalı’
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, Aile Bakanı Göktaş’ın ‘Yakında yalnızlık bakanlığı kurmamız gerekecek’... 06.05.2026, Sputnik Türkiye
13:51 06.05.2026
Güçlü Özgan
Gazeteci Güçlü Özgan’ın, Radyo Sputnik’teki Yeri ve Zamanı programında bugünkü konusu, Aile Bakanı Göktaş’ın ‘Yakında yalnızlık bakanlığı kurmamız gerekecek’ ifadeleri oldu. Özgan, yalnızlık bakanlığı kurmamak için önce yoksulluk bakanlığı kurmak gerektiğini söyledi.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile bağlarının zayıflamasının yeni toplumsal tehditler doğurabileceğini, bu süreçte "Yalnızlık Bakanlığı" gibi yeni devlet organlarının hayata geçirilmesinin gerekebileceğini söyledi. Konuyu Yeri ve Zamanı’nda değerlendiren gazeteci Güçlü Özgan, yalnızlık bakanlığı yerine yoksulluk bakanlığı kurulması söyledi.
Özgan, şöyle konuştu:
“Hükümetin evliliği teşvik, çok çocuk yapmaya teşvik gibi politikaları var. Hükümet bu konularda son derece bonkör. Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’tan bir açıklama geldi. Belli ki bunlar Kabine’de de görüşülüyor. Kendisi araştırmalardan örnekler verdi, evli ve çocuk sahibi bireylerin mutluluk düzeylerinin diğer gruplara kıyasla daha yüksek olduğunu söyledi. Ancak benim en çok dikkatimi çeken başlık, ‘Bizim daha kalabalık sofralara, akraba ziyaretlerine, mahalle kültürüne ihtiyacımız var. Aksi halde bazı ülkelerde olduğu gibi Yalnızlık Bakanlığı kurmak zorunda kalabiliriz’ ifadeleriydi. Yalnızlık bakanlığı kurmamak için önce yoksulluk bakanlığı kurmak gerekiyor. Yalnızlığı getiren yoksulluktur. Şarjlı elektrik süpürgesi üzerinden yapılan tartışmaların nasıl aile birliğine saldırı anlamına geldiği konuşuluyor. Ancak asıl gerçek bambaşka.”
