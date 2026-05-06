İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
Türkiye'de bir belediye harekete geçti: Altı çocuk yapana 200 bin lira, 10 çocuk yapana sıfır araba
Ordu'nun Kumru ilçesinde nüfusun artırılması amacıyla üçüncü ve sonrasında doğacak her çocuk için maddi destek sağlanması kararı alındı. Buna göre 10 çocuk... 06.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-06T16:47+0300
16:47 06.05.2026
Ordu'nun Kumru ilçesinde nüfusun artırılması amacıyla üçüncü ve sonrasında doğacak her çocuk için maddi destek sağlanması kararı alındı. Buna göre 10 çocuk yapana sıfır araba hediye edilecek.
Ordu Kumru Belediyesi, ilçe nüfusu azalınca 'kampanya' başlattı. Belediye Meclisi, üçüncü ve sonrasında doğacak her çocuk için maddi destek sağlanması kararı aldı. Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, ailelerin üçüncü çocuğuna 50, dördüncü çocuğuna 100, beşinci çocuğuna 150, altıncı çocuğuna ise 200 bin lira vereceklerini belirtirken, "Bununla ilgili '8 çocuk olursa belediyede iş vereceğiz, 10 çocuk olursa da sıfır araba vereceğiz.' dedim. Dediğimiz doğru" diye konuştu.

Çocuk sayısı artıkça destek de artacak

Belediye Meclisinin 4 Mayıs'ta gerçekleşen toplantısında bu konuya ilişkin bazı kararlar aldıklarını belirten Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, ailelerin üçüncü çocuğuna 50, dördüncü çocuğuna 100, beşinci çocuğuna 150, altıncı çocuğuna ise 200 bin lira vereceklerini bildirdi.
İlçe nüfusunun azalmaması gerektiğini vurgulayan Yalçuva, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bununla ilgili '8 çocuk olursa belediyede iş vereceğiz, 10 çocuk olursa da sıfır araba vereceğiz.' dedim. Dediğimiz doğru. Aile Teşvik Programı kapsamında yapılacak. İlçenin nüfusu 33 binden 28 bine düşünce biz de belediye meclis üyelerimizle birlikte ortak bir karar aldık. Tabii her şey kanuna uygun ve projemizi açıkladık."
