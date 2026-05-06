https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/turkiyede-bir-belediye-harekete-gecti-alti-cocuk-yapana-200-bin-lira-10-cocuk-yapana-sifir-araba--1105541727.html
Türkiye'de bir belediye harekete geçti: Altı çocuk yapana 200 bin lira, 10 çocuk yapana sıfır araba
Türkiye'de bir belediye harekete geçti: Altı çocuk yapana 200 bin lira, 10 çocuk yapana sıfır araba
Sputnik Türkiye
Ordu'nun Kumru ilçesinde nüfusun artırılması amacıyla üçüncü ve sonrasında doğacak her çocuk için maddi destek sağlanması kararı alındı. Buna göre 10 çocuk... 06.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-06T16:47+0300
2026-05-06T16:47+0300
2026-05-06T16:47+0300
türki̇ye
ordu
ordu kumru belediyesi
nüfus
nüfus artışı
nüfus sayımı
genç nüfus
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/06/1105541485_0:15:2001:1140_1920x0_80_0_0_768f1fb9132e48bb6932e44c18fb3477.jpg
Ordu Kumru Belediyesi, ilçe nüfusu azalınca 'kampanya' başlattı. Belediye Meclisi, üçüncü ve sonrasında doğacak her çocuk için maddi destek sağlanması kararı aldı. Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, ailelerin üçüncü çocuğuna 50, dördüncü çocuğuna 100, beşinci çocuğuna 150, altıncı çocuğuna ise 200 bin lira vereceklerini belirtirken, "Bununla ilgili '8 çocuk olursa belediyede iş vereceğiz, 10 çocuk olursa da sıfır araba vereceğiz.' dedim. Dediğimiz doğru" diye konuştu. Çocuk sayısı artıkça destek de artacak Belediye Meclisinin 4 Mayıs'ta gerçekleşen toplantısında bu konuya ilişkin bazı kararlar aldıklarını belirten Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, ailelerin üçüncü çocuğuna 50, dördüncü çocuğuna 100, beşinci çocuğuna 150, altıncı çocuğuna ise 200 bin lira vereceklerini bildirdi.İlçe nüfusunun azalmaması gerektiğini vurgulayan Yalçuva, sözlerini şöyle sürdürdü:"Bununla ilgili '8 çocuk olursa belediyede iş vereceğiz, 10 çocuk olursa da sıfır araba vereceğiz.' dedim. Dediğimiz doğru. Aile Teşvik Programı kapsamında yapılacak. İlçenin nüfusu 33 binden 28 bine düşünce biz de belediye meclis üyelerimizle birlikte ortak bir karar aldık. Tabii her şey kanuna uygun ve projemizi açıkladık."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260502/aile-ve-nufus-on-yili-genelgesi-yayimlandi-neler-iceriyor-1105436935.html
türki̇ye
ordu
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/06/1105541485_0:0:2001:1501_1920x0_80_0_0_351301b244cb2bb37ebc44e299de0c77.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ordu, ordu kumru belediyesi, nüfus, nüfus artışı, nüfus sayımı, genç nüfus
ordu, ordu kumru belediyesi, nüfus, nüfus artışı, nüfus sayımı, genç nüfus
Türkiye'de bir belediye harekete geçti: Altı çocuk yapana 200 bin lira, 10 çocuk yapana sıfır araba
Ordu'nun Kumru ilçesinde nüfusun artırılması amacıyla üçüncü ve sonrasında doğacak her çocuk için maddi destek sağlanması kararı alındı. Buna göre 10 çocuk yapana sıfır araba hediye edilecek.
Ordu Kumru Belediyesi, ilçe nüfusu azalınca 'kampanya' başlattı. Belediye Meclisi, üçüncü ve sonrasında doğacak her çocuk için maddi destek sağlanması kararı aldı. Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, ailelerin üçüncü çocuğuna 50, dördüncü çocuğuna 100, beşinci çocuğuna 150, altıncı çocuğuna ise 200 bin lira vereceklerini belirtirken, "Bununla ilgili '8 çocuk olursa belediyede iş vereceğiz, 10 çocuk olursa da sıfır araba vereceğiz.' dedim. Dediğimiz doğru" diye konuştu.
Çocuk sayısı artıkça destek de artacak
Belediye Meclisinin 4 Mayıs'ta gerçekleşen toplantısında bu konuya ilişkin bazı kararlar aldıklarını belirten Kumru Belediye Başkanı Yusuf Yalçuva, ailelerin üçüncü çocuğuna 50, dördüncü çocuğuna 100, beşinci çocuğuna 150, altıncı çocuğuna ise 200 bin lira vereceklerini bildirdi.
İlçe nüfusunun azalmaması gerektiğini vurgulayan Yalçuva, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bununla ilgili '8 çocuk olursa belediyede iş vereceğiz, 10 çocuk olursa da sıfır araba vereceğiz.' dedim. Dediğimiz doğru. Aile Teşvik Programı kapsamında yapılacak. İlçenin nüfusu 33 binden 28 bine düşünce biz de belediye meclis üyelerimizle birlikte ortak bir karar aldık. Tabii her şey kanuna uygun ve projemizi açıkladık."