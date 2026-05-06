‘Türkiye tarihi bir fırsatı kaçırma riski ile karşı karşıya’

“Yapay zeka uzun süredir tartışılıyor. Robotlar ülkeleri, ekonomileri yönetecek, robotlar üretim yapacak, yapay zeka giderek her şeye hakim olacak gibi yaklaşımlar artık somutlaşmaya başladı ve dünyada ABD ve Çin eksenli iki kutup oluştu. Yapay zekaya yönelik yeni ekonomik modeller tartışılıyor. Milattan önce ve milattan sonra olarak tarihi tasnif ederken önümüzdeki yıllarda sanıyorum bu süreç dijitalden önce ve dijitalden sonra olarak tanımlanmaya başlanacak.

Yapay zeka aslında kapitalist sistemin ortaya çıkarttığı bir teknolojik yapılanma denilebilir. Ancak öyle hızlı bir gelişme söz konusu ki kapitalizmin, neo-liberalizmin, liberalizmin temellerini de sarsıyor ve toplumlara, devletlere ve tüm insanlığa yeni bir ekonomik oluşum dayatıyor. Küresel ticaretin, dünya ekonomisinin ve ülke ekonomilerinin stratejileri değişiyor. Bütün bunlara baktığımız zaman iki kutup ortaya çıkıyor. Bunlardan bir tanesi ABD’de yapay zeka aracılığıyla üretimi, verimliliği ve kârı olağanüstü artırmayı hedefleyen, ancak insanları bir anlamda ekonominin dışına iten, insanla ekonominin bağını kopartan bir yaklaşım. Türkiye'de yapay zeka, dijitalleşme, sosyal medya ve özellikle bu alandaki en güncel gelişmeler konusunda oldukça deneyimli bir isim Dr. İlke Atik Taşkıran bu konuda Kısa Dalga haber portalında çok kapsamlı bir yazı yayımladı. Bu makaleyi değerlendirdiğimizde Çin boyutu karşımıza çıkıyor. Yapay zeka ekonomisiyle ortaya çıkan bu yeni modelde Çin'in yaklaşımı bu modele karşı yani ABD’nin kapitalist temelli ve insanı ekonomiden dışlayan modele karşı ‘sosyal yapay zeka ekonomisi’ olarak adlandırılabilir. Çin bu konuda çeşitli yasalar çıkartıyor, ilkeler ortaya koyuyor. Çünkü özellikle sosyalist temelli bir ekonomik dışa açılma modelini uzun süredir benimseyen Çin'in yaklaşımı mutlaka insanı korumak ve ekonominin içinde tutmayı öngörüyor. Dolayısıyla Çin getirilen yasal düzenlemelerde yapay zeka gerekçesiyle işten çıkartmalara kısıtlama ve sınırlama getiriyor. Aynı zamanda ‘öncelikli olan toplumsal istikrar ve insanın korunmasıdır’ düşüncesiyle kurallar konuluyor. ‘Şirketler sadece daha ucuz maliyet, daha hızlı ve yüksek üretim ya da daha yüksek verimlilik gibi gerekçelerle insan emeğini sistem dışına itemeyecekler’ diyor.”