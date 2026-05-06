Singapur'da akran zorbalığı yapan erkek öğrencilere sopa cezası onaylandı
Singapur'da erkek çocuklar, okulda akran zorbalığı yapmaları durumunda sopa cezasıyla karşı karşıya kalabilirler. Singapur Eğitim Bakanı, bunun son çare olarak... 06.05.2026, Sputnik Türkiye
13:28 06.05.2026
Singapur'da erkek çocuklar, okulda akran zorbalığı yapmaları durumunda sopa cezasıyla karşı karşıya kalabilirler. Singapur Eğitim Bakanı, bunun son çare olarak ve sıkı güvenlik önlemleriyle uygulanacak bir disiplin önlemi olacağını söyledi.
Singapur'da yeni yönergeler uyarınca okul zorbaları sopa cezasıyla karşı karşıya kalacak. Sadece erkek çocuklara, suçun ağırlığına bağlı olarak bir ila üç sopa darbesi cezası verilebilir.
Singapur Ceza Muhakemesi Kanunu'nda "kadınlar sopayla cezalandırılmaz" ifadesi yer aldığı için kızlar bu uygulamadan muaf olacak.
Singapur Eğitim Bakanı Desmond Lee, bunun yalnızca "ağır ihlaller" için son çare olarak ve sıkı güvenlik önlemleriyle kullanılacağını söyledi. Bakan Lee ayrıca şu açıklamayı yaptı:
“Okullar, öğrencinin olgunluk düzeyi ile dayağın öğrencinin hatasından ders çıkarmasına ve yaptığının ciddiyetini kavramasına yardımcı olup olmayacağı gibi faktörleri değerlendirecek.”
Okul müdürünün onayıyla ve sadece yetkili öğretmenler tarafından sopa cezasının uygulanacağı ifade edilirken okul, rehberlik hizmeti sağlamak da dahil olmak üzere, öğrencinin "iyiliğini ve gelişimini" izleyecek.
Cezadan muaf olan kız öğrenciler ise akran zorbalığı yaparlarsa ceza olarak okuldan uzaklaştırma, disiplin cezası veya notlarında değişiklik ile karşı karşıya kalabilecekler.
Singapur'da sopa cezası İngiliz sömürge yönetimi döneminde uygulanmaya başlanmıştı.
