MHP duyurdu: Kongre süreci 19 Mayıs'ta Samsun'un İlkadım ilçesinden başlayacak

MHP, 'İlk Adım ve İlk Parti Kongresi'nin 19 Mayıs'ta Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılacağını duyurdu. 06.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-06T14:04+0300

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin "İlk Adım ve İlk Parti Kongresi"nin 19 Mayıs'ta Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılacağını duyurdu. Yalçın yaptığı açıklamada, "İlkadım Kongresi'nin, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümü olan 19 Mayıs 2026 Salı gününe denk getirilmesi, sembolik bir amaç taşımaktadır. İlk MHP ilçe kongresinin gerçekleştirileceği Samsun İlkadım, hem Milli Mücadele ruhunu, hem Terörsüz Türkiye fikrine can veren varoluş refleksini, hem de Milliyetçi-Ülkücü Hareket'te vücut bulan beka azmini simgelemektedir" ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye çağrısı, milli mutabakat istikametinde devasa bir 'ilk adım'dırMHP'nin, zaman zaman halkla iletişimi zenginleştirmek ve siyasi diyalog iklimini egemen kılmak için tarihin mehabetini yansıtan mefhumları, simge olarak kullandığına dikkati çeken Yalçın, şu ifadeleri kullandı:"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin, gerek bölgemizde gerekse dünyada meydana gelen kaçınılmaz değişim ve dönüşümlerle Türkiye'nin bütünlüğüne dönük yeni küresel tehditler karşısında iç barışın tesisi ve kardeşlik hukukunun sağlamlaştırılması yolunda ortaya attığı Terörsüz Türkiye fikri de pek ala bir siyasi 'ilk adım'dır. Terörün, terörizmin bir siyaset biçimi, bir kavga silahı olarak kullanıldığı; halkın huzur ve düzeninin çalındığı, Türkiye'nin bekasına dönük dış tehdidin giderek büyüdüğü bir dönemde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı Terörsüz Türkiye çağrısı, milli mutabakat istikametinde devasa bir 'ilk adım'dır.Partimizin 27 Nisan 2026 tarihli MYK toplantısında alınan karar uyarınca, 7 Mayıs'ta başlatılan kongre süreci çerçevesinde ilk kongre adımının da 19 Mayıs 2026 Salı günü Samsun'un İlkadım ilçesinde atılması kararlaştırılmıştır. İlkadım Kongresi'nin, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümü olan 19 Mayıs 2026 Salı gününe denk getirilmesi, sembolik bir amaç taşımaktadır. İlk MHP ilçe kongresinin gerçekleştirileceği Samsun İlkadım, hem Milli Mücadele ruhunu, hem Terörsüz Türkiye fikrine can veren varoluş refleksini, hem de Milliyetçi-Ülkücü Hareket'te vücut bulan beka azmini simgelemektedir."

