Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/mhp-duyurdu-kongre-sureci-19-mayista-samsunun-ilkadim-ilcesinden-baslayacak-1105535279.html
MHP duyurdu: Kongre süreci 19 Mayıs'ta Samsun'un İlkadım ilçesinden başlayacak
MHP duyurdu: Kongre süreci 19 Mayıs'ta Samsun'un İlkadım ilçesinden başlayacak
Sputnik Türkiye
MHP, 'İlk Adım ve İlk Parti Kongresi'nin 19 Mayıs'ta Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılacağını duyurdu. 06.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-06T14:04+0300
2026-05-06T14:04+0300
türki̇ye
semih yalçın
devlet bahçeli
mhp
kongre
samsun
atatürk
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/13/1043255150_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_dc1eb9931cc435b929ee305bdbfb487b.jpg
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin "İlk Adım ve İlk Parti Kongresi"nin 19 Mayıs'ta Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılacağını duyurdu. Yalçın yaptığı açıklamada, "İlkadım Kongresi'nin, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümü olan 19 Mayıs 2026 Salı gününe denk getirilmesi, sembolik bir amaç taşımaktadır. İlk MHP ilçe kongresinin gerçekleştirileceği Samsun İlkadım, hem Milli Mücadele ruhunu, hem Terörsüz Türkiye fikrine can veren varoluş refleksini, hem de Milliyetçi-Ülkücü Hareket'te vücut bulan beka azmini simgelemektedir" ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye çağrısı, milli mutabakat istikametinde devasa bir 'ilk adım'dırMHP'nin, zaman zaman halkla iletişimi zenginleştirmek ve siyasi diyalog iklimini egemen kılmak için tarihin mehabetini yansıtan mefhumları, simge olarak kullandığına dikkati çeken Yalçın, şu ifadeleri kullandı:"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin, gerek bölgemizde gerekse dünyada meydana gelen kaçınılmaz değişim ve dönüşümlerle Türkiye'nin bütünlüğüne dönük yeni küresel tehditler karşısında iç barışın tesisi ve kardeşlik hukukunun sağlamlaştırılması yolunda ortaya attığı Terörsüz Türkiye fikri de pek ala bir siyasi 'ilk adım'dır. Terörün, terörizmin bir siyaset biçimi, bir kavga silahı olarak kullanıldığı; halkın huzur ve düzeninin çalındığı, Türkiye'nin bekasına dönük dış tehdidin giderek büyüdüğü bir dönemde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı Terörsüz Türkiye çağrısı, milli mutabakat istikametinde devasa bir 'ilk adım'dır.Partimizin 27 Nisan 2026 tarihli MYK toplantısında alınan karar uyarınca, 7 Mayıs'ta başlatılan kongre süreci çerçevesinde ilk kongre adımının da 19 Mayıs 2026 Salı günü Samsun'un İlkadım ilçesinde atılması kararlaştırılmıştır. İlkadım Kongresi'nin, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümü olan 19 Mayıs 2026 Salı gününe denk getirilmesi, sembolik bir amaç taşımaktadır. İlk MHP ilçe kongresinin gerçekleştirileceği Samsun İlkadım, hem Milli Mücadele ruhunu, hem Terörsüz Türkiye fikrine can veren varoluş refleksini, hem de Milliyetçi-Ülkücü Hareket'te vücut bulan beka azmini simgelemektedir."
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260501/mhp-genel-baskan-yardimcisi-semih-yalcin-duyurdu-mhpde-kurultay-tarihi-belli-oldu-1105420436.html
türki̇ye
samsun
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e4/0b/13/1043255150_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_2cdda45c4f7c56dad3ca8f17aae319ad.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
semih yalçın, devlet bahçeli, mhp, kongre, samsun, atatürk
semih yalçın, devlet bahçeli, mhp, kongre, samsun, atatürk

MHP duyurdu: Kongre süreci 19 Mayıs'ta Samsun'un İlkadım ilçesinden başlayacak

14:04 06.05.2026
© AASemih Yalçın
Semih Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2026
© AA
Abone ol
MHP, 'İlk Adım ve İlk Parti Kongresi'nin 19 Mayıs'ta Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılacağını duyurdu.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin "İlk Adım ve İlk Parti Kongresi"nin 19 Mayıs'ta Samsun'un İlkadım ilçesinde yapılacağını duyurdu. Yalçın yaptığı açıklamada, "İlkadım Kongresi'nin, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümü olan 19 Mayıs 2026 Salı gününe denk getirilmesi, sembolik bir amaç taşımaktadır. İlk MHP ilçe kongresinin gerçekleştirileceği Samsun İlkadım, hem Milli Mücadele ruhunu, hem Terörsüz Türkiye fikrine can veren varoluş refleksini, hem de Milliyetçi-Ülkücü Hareket'te vücut bulan beka azmini simgelemektedir" ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye çağrısı, milli mutabakat istikametinde devasa bir 'ilk adım'dır

MHP'nin, zaman zaman halkla iletişimi zenginleştirmek ve siyasi diyalog iklimini egemen kılmak için tarihin mehabetini yansıtan mefhumları, simge olarak kullandığına dikkati çeken Yalçın, şu ifadeleri kullandı:
"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin, gerek bölgemizde gerekse dünyada meydana gelen kaçınılmaz değişim ve dönüşümlerle Türkiye'nin bütünlüğüne dönük yeni küresel tehditler karşısında iç barışın tesisi ve kardeşlik hukukunun sağlamlaştırılması yolunda ortaya attığı Terörsüz Türkiye fikri de pek ala bir siyasi 'ilk adım'dır. Terörün, terörizmin bir siyaset biçimi, bir kavga silahı olarak kullanıldığı; halkın huzur ve düzeninin çalındığı, Türkiye'nin bekasına dönük dış tehdidin giderek büyüdüğü bir dönemde MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı Terörsüz Türkiye çağrısı, milli mutabakat istikametinde devasa bir 'ilk adım'dır.
Partimizin 27 Nisan 2026 tarihli MYK toplantısında alınan karar uyarınca, 7 Mayıs'ta başlatılan kongre süreci çerçevesinde ilk kongre adımının da 19 Mayıs 2026 Salı günü Samsun'un İlkadım ilçesinde atılması kararlaştırılmıştır. İlkadım Kongresi'nin, Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 107. yıl dönümü olan 19 Mayıs 2026 Salı gününe denk getirilmesi, sembolik bir amaç taşımaktadır. İlk MHP ilçe kongresinin gerçekleştirileceği Samsun İlkadım, hem Milli Mücadele ruhunu, hem Terörsüz Türkiye fikrine can veren varoluş refleksini, hem de Milliyetçi-Ülkücü Hareket'te vücut bulan beka azmini simgelemektedir."
Semih Yalçın - Sputnik Türkiye, 1920, 01.05.2026
TÜRKİYE
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın duyurdu: MHP'de Kurultay tarihi belli oldu
1 Mayıs, 12:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала