‘Malakka, ABD-Çin arasındaki yeni gerilim sahası olabilir’

“Saldırı ihtimali var çünkü İsrail de 40 günlük bu savaştan tatmin olmadı. İsrail’in Amerika’yı tekrar cesaretlendirip yeni bir saldırı başlatabileceğinin konuşulduğunu görüyoruz. ABD’nin hem küresel anlamda hem de kendi iç siyasetinde bir sıkışmışlığı var. ABD bunun üzerinden etkili bir hikaye üretmek üzerinden arayış içerisinde. ABD, küresel büyüklüğünü ve güvenlik şemsiyesi duygusunu perçinlemek istiyor. 40 günlük savaş ‘Amerika kendi potansiyelini kullanamıyor’ tartışmalarını tersine çevirmek istiyor. 40 günlük süreç buna yetmedi, İsrail de ABD’yi sıkıştırıyor. ABD, üzerindeki negatif bakışı tersine çevirmek istiyor. Bu da ikinci bir dalgayı cesaretlendiren bir olgu. İran’ın tehdit üretme kabiliyeti ve coğrafyası buna izin vermiyor ve İran’a avantaj sağlıyor. Mermi, drone ve füze yağmurunun altında ABD’nin gemilerini riske atacağını sanmıyorum. ABD, İran’ın içinde sivil halka karşı duruş gösterecek olan gruplara bazı silahların verileceğini söylüyor. Muhaliflere silah verilmesi demek İran’ın içinde silahlı isyan anlamına gelir. Bu ne kadar gerçekçi olur bilinmiyor ancak böyle bir niyet var. Olası bir ayaklanmayı desteklemek için kritik noktalara dönük operasyon arayışı da olabilir. Amerika’nın İran’daki muhaliflere silah verdiği iddia ediliyor. İran’daki silahlı Kürt grupların, muhalif gruplara iletmediği ve silahları çaldığı belirtiliyor. ABD İran’a operasyonu kendi stratejik çıkarları için mi yoksa İsrail’in Orta Doğu’daki güvenlik mimarisini konumlandırmak için mi yapıyor? Üzerinde durulması gereken konu bu. ABD, İsrail’in güvenliğini ve onun güvenlik mimarisini şekillendirmek İran’ın İsrail’e dönük ölümcül olma vasfını ortadan kaldırmayı istiyor. İran’ın tasfiye edilebileceğini düşünüyorlar. Görüşmeler de bir yandan devam ediyor. Masada olmamasına rağmen Çin’in de etkili bir aktör olduğunu unutmamak gerekiyor. Arakçi Çin’e giderek İran’ın kırmızı çizgilerini paylaştı. İran’ı ikna edebilecek güçlerden biri de Rusya ve Çin. Çin, İran’ı formüle edebilir. Bunu Trump ile de paylaşacaklardır. Çin, fiilen masada arabulucu olmasa da İran’ı ikna edecek ve Amerika’nın tutumuna etki edecek bir aktör.”