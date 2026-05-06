Köy köy gezerek zeytin fidanı diken ağaç adam anlattı: 'Hedef 1 milyon zeytin ağacı'

Aslında bu çok uzun bir macera. Yani yaklaşık 12-13 yıldır böyle çorak arazilere, ağaçsız ormanlara gönüllü olarak ağaç diken bir bireyim. Ama hep böyle gönlümüzün bir tarafında zeytin ağacı da vardı. Yani bu zamana kadar çok binlerce de zeytin ağacı dikmişliğim vardır. Herhalde en büyük temellerinden bir tanesi Egeli olmak. Bir tarafta Madra Dağları, bir tarafta Kaz Dağları... Yırca'da orada maden projeleri, aramalar, kesilmeler... Hep böyle aklımızda olan, "Ya artık şu zeytin ağacının kıymetini bir tık daha öne çıkaralım" dediğimiz nokta işte 1-2 ay önce falan başladı diyebilirim. Yani aslında uzun bir serüven ama sonucu zeytin ağacına bağlandı diyebilirim. Yeni sezonla birlikte tüm Türkiye'ye böyle ufak ufak yayılmış olacağız diyebilirim. Yani çok kuvvetli, çok güçlü bir ağaç. Fakat her yerde yetişebilir demek de doğru olmaz. Sonuçta zeytin bir meyve ağacı ve kısmen de bakım ve ilgi isteyen bir ağaç. Ben bu cümleleri kurduğumda bana karşıt olarak şey derler: "Ya işte dağın içinde bir avuç toprak olmayan yerden fışkırmış ve asırlar boyunca orada yaşamış bir ağaç." Evet, tam da aslında öyle de bir ağaç. Fakat onların hepsi bizim "delice" dediğimiz ata ağaçlar, yani yabani zeytinler. Fakat bugün akıllandırıp hasat için, meyve için dikilen zeytin ağaçları kısmen daha çok ilgi isteyen, bakım isteyen ağaçlar. Ve biz fidan halinde diktiğimiz için, onu bir bebek gibi düşünün; ilgi istiyor, su istiyor, bakım istiyor. O yüzden uygun coğrafyalarda, uygun arazilerde dikilmesi onun büyümesi açısından daha sağlıklı oluyor. Ama ben zeytinin de büyümediği bir arazi görmedim. Yani çok beğenmediği topraklarda biraz daha kısır oluyor, meyvesi az oluyor, çok verime yatmıyor ama çok da kuvvetli bir ağaç diyebilirim yani. Agacadami.com üzerinden doğaseverler zeytin ağacı sahipleniyor. Sahiplendikleri zeytin ağacı sahiplenme sistemi sonrasında sistem o kişiye özel bir sertifika üretiyor ve bir numara atıyor arka tarafta. Bu sahiplenen zeytinleri biz az önce bahsettiğim gibi ihtiyaç sahibi çiftçilerimizin arazisine dikiyoruz. Dikim süreci ve ilk bakım süreçleri tamamen ben ve benim ekip arkadaşlarım tarafından yönetiliyor. Biz ihtiyaç sahibi çiftçimizin arazisine o ağaçları diktikten sonra tüm yükümlülüğü, sorumluluğu ve bakım aşamasını çiftçimize devrediyoruz. Bu aşamada çiftçi tarafından, yani arazi sahibinden hiçbir ücret, herhangi bir beklenti, hiçbir şey alınmıyor.