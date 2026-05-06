Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/karsu-hollanda-kurtulus-gununun-ozgurluk-elcisi-secildi-en-buyuk-korkusuna-ragmen-bir-gunde-4-1105544325.html
Karsu, Hollanda Kurtuluş Günü'nün 'Özgürlük Elçisi' seçildi
Karsu, Hollanda Kurtuluş Günü'nün 'Özgürlük Elçisi' seçildi
Sputnik Türkiye
Türk asıllı Hollandalı şarkıcı ve piyanist Karsu Hollanda'nın bu yılki Kurtuluş Günü'nün "Özgürlük Elçisi" oldu. Karsu bir günde 4 farklı şehirde konser verdi. 06.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-06T18:05+0300
2026-05-06T18:21+0300
yaşam
karsu
limburg
roermond
hollanda
helikopter
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/06/1105544611_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_0828c2f4528b0bb7eefb78a129502a35.jpg
Sanatçı Karsu, Hollanda Kurtuluş Günü 2026 etkinliklerinin 'Özgürlük Elçisi' seçildi. Özgürlük Bayramı'nda bir günde 4 şehirde konserler veren Karsu ilk olarak Limburg'da daha sonra sırasıyla Roermond, Den Bosh ve Haarlem'de müzikseverlerle buluştu. Karsu bir günde 4 farklı şehirde konser verebilmek için 'en büyük korkusu' olduğu belirtilen helikoptere binmek durumunda kaldı. Sanatçıya ulaşım için Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopter tahsis edildi. Karsu'nun bu yıl seçildiği 'Özgürlük Elçisi' Hollanda'da her yıl 5 Mayıs'ta ülkenin dört bir yanındaki festivalleri helikopterle gezerek özgürlük mesajını yayan ünlü sanatçılara verilen bir ünvan. Özgürlük Elçisi, 1991 yılından beri sürdürülen geleneğe göre özgürlüğün değerini genç nesillere hatırlatmak ve kutlamalara kültürel bir dinamizm katmak için bu misyonu üstlenir.'Özgürlük Elçisi' olan sanatçı, zamana karşı yarıştığı için festival alanlarına Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait askeri helikopterlerle ulaşım sağlar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/javier-bardem-yanlis-oldugunu-dusundugumu-kinamaya-hakkim-var-1105543825.html
limburg
roermond
hollanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/06/1105544611_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_987da7f45c6c51065e6004d5a44da936.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
karsu, limburg, roermond, hollanda, helikopter
karsu, limburg, roermond, hollanda, helikopter

Karsu, Hollanda Kurtuluş Günü'nün 'Özgürlük Elçisi' seçildi

18:05 06.05.2026 (güncellendi: 18:21 06.05.2026)
© AA / AAŞarkıcı ve piyanist Karsu
Şarkıcı ve piyanist Karsu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2026
© AA / AA
Abone ol
Türk asıllı Hollandalı şarkıcı ve piyanist Karsu Hollanda'nın bu yılki Kurtuluş Günü'nün "Özgürlük Elçisi" oldu. Karsu bir günde 4 farklı şehirde konser verdi.
Sanatçı Karsu, Hollanda Kurtuluş Günü 2026 etkinliklerinin 'Özgürlük Elçisi' seçildi. Özgürlük Bayramı'nda bir günde 4 şehirde konserler veren Karsu ilk olarak Limburg'da daha sonra sırasıyla Roermond, Den Bosh ve Haarlem'de müzikseverlerle buluştu.
Karsu bir günde 4 farklı şehirde konser verebilmek için 'en büyük korkusu' olduğu belirtilen helikoptere binmek durumunda kaldı. Sanatçıya ulaşım için Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopter tahsis edildi.
Karsu'nun bu yıl seçildiği 'Özgürlük Elçisi' Hollanda'da her yıl 5 Mayıs'ta ülkenin dört bir yanındaki festivalleri helikopterle gezerek özgürlük mesajını yayan ünlü sanatçılara verilen bir ünvan. Özgürlük Elçisi, 1991 yılından beri sürdürülen geleneğe göre özgürlüğün değerini genç nesillere hatırlatmak ve kutlamalara kültürel bir dinamizm katmak için bu misyonu üstlenir.
'Özgürlük Elçisi' olan sanatçı, zamana karşı yarıştığı için festival alanlarına Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait askeri helikopterlerle ulaşım sağlar.
Javier Bardem - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2026
YAŞAM
Javier Bardem: Yanlış olduğunu düşündüğümü kınamaya hakkım var
17:45
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала