Karsu, Hollanda Kurtuluş Günü'nün 'Özgürlük Elçisi' seçildi

Türk asıllı Hollandalı şarkıcı ve piyanist Karsu Hollanda'nın bu yılki Kurtuluş Günü'nün "Özgürlük Elçisi" oldu. Karsu bir günde 4 farklı şehirde konser verdi.

2026-05-06T18:21+0300

Sanatçı Karsu, Hollanda Kurtuluş Günü 2026 etkinliklerinin 'Özgürlük Elçisi' seçildi. Özgürlük Bayramı'nda bir günde 4 şehirde konserler veren Karsu ilk olarak Limburg'da daha sonra sırasıyla Roermond, Den Bosh ve Haarlem'de müzikseverlerle buluştu. Karsu bir günde 4 farklı şehirde konser verebilmek için 'en büyük korkusu' olduğu belirtilen helikoptere binmek durumunda kaldı. Sanatçıya ulaşım için Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir helikopter tahsis edildi. Karsu'nun bu yıl seçildiği 'Özgürlük Elçisi' Hollanda'da her yıl 5 Mayıs'ta ülkenin dört bir yanındaki festivalleri helikopterle gezerek özgürlük mesajını yayan ünlü sanatçılara verilen bir ünvan. Özgürlük Elçisi, 1991 yılından beri sürdürülen geleneğe göre özgürlüğün değerini genç nesillere hatırlatmak ve kutlamalara kültürel bir dinamizm katmak için bu misyonu üstlenir.'Özgürlük Elçisi' olan sanatçı, zamana karşı yarıştığı için festival alanlarına Hollanda Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait askeri helikopterlerle ulaşım sağlar.

