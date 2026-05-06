‘Her dönemin yatırım aracı farklı’
Okan Aslan’la Gün Ortası’na konuk olan Yatırım Uzmanı Mert Başaran, yatırım araçları ile ilgili açıklamalarında “Her dönemin aracı farklı. Son 1,5-2 yıldır... 06.05.2026, Sputnik Türkiye
Okan Aslan
Okan Aslan’la Gün Ortası’na konuk olan Yatırım Uzmanı Mert Başaran, yatırım araçları ile ilgili açıklamalarında “Her dönemin aracı farklı. Son 1,5-2 yıldır altın gözdeydi ancak bu sıralar borsa ön planda” dedi.
Yatırım Uzmanı Mert Başaran, Okan Aslan’la Gün Ortası programının konuğu oldu. Yatırım ve tasarruf tavsiyelerini paylaşan Başaran, bunun kişisel tercihlerle ilgili olduğunu söyledi.
“40 bin lira maaş alıp 10 bin lira tasarruf ve birikim yapan insanlar da var 400 bin lira kazanıp geçinemeyen de var” diyen Başaran, sisteme işaret ederek “Kapitalist sistem ne kadar para kazanırsan kazan o parayı senden alıyor. 4 bin liralık saati 40 bin dolara aldırıyor örneğin. İnsan ihtiyaçları sınırsızdır” ifadelerini kullandı.
Sistemin tüketmeyi özendirdiğini vurgulayan Başaran, “Dünyada 1,5 milyon insan açlıktan ölüyor, su bulamıyor. Ancak sosyal medyada bunlar karşımıza çıkmıyor. Sistem daha çok tüketmemizi istiyor. Tüketen köleler olmamız için de önümüze böyle şeyler çıkarıyorlar” diye konuştu.
‘Son zamanlarda borsa ön planda’
Yatırım tavsiyelerini de paylaşan Başaran, “Parayı dolarda tutmak enayilik. Doların enflasyonu var. Ancak Türkiye’de bu insanlara öğretilmemiş. Dolar 80 lira olduğunda da 100 dolar 100 dolar olarak kalacak. Her dönemin yatırım aracı farklı. Son 1,5-2 yıldır altın gözde. Şu aralar ise borsa ön planda. Bu seçime kadar sürer. Borsadan anlamayanlar için hisse senedi fonları var örneğin” ifadelerini kaydetti.