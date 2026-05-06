https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/cnnin-kurucusu-ted-turner-87-yasinda-hayatini-kaybetti-1105543364.html
CNN’in kurucusu Ted Turner hayatını kaybetti
CNN’in kurucusu Ted Turner hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
ABD merkezli 24 saat kesintisiz haber yayıncılığının öncüsü olan CNN’in kurucusu medya girişimcisi Ted Turner, 87 yaşında yaşamını yitirdi. Turner Enterprises... 06.05.2026, Sputnik Türkiye
2026-05-06T17:35+0300
2026-05-06T17:35+0300
2026-05-06T17:45+0300
yaşam
cnn
abd
batı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/06/1105543109_0:124:1024:700_1920x0_80_0_0_3ef29fe67032cad6af87ff160d260a57.jpg
Ohio doğumlu iş insanı, merkezi Atlanta olan geniş bir medya imparatorluğu kurarak modern Batı yayıncılığın en etkili figürlerinden biri haline geldi. Turner, 2018 yılında ilerleyici bir beyin hastalığı olan demans teşhisi aldığını açıklamıştı. 2025’in başlarında zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılmış, daha sonra iyileşerek rehabilitasyon sürecine geçmişti. Batı medyası tarihinde bir dönemin kapanışıBeş çocuk, 14 torun ve iki torun çocuğu bulunan Turner’ın ölümü, küresel Batı medyası tarihinde bir dönemin kapanışı olarak değerlendiriliyor.1980’de CNN’i kurarak 24 saat aralıksız küresel haber akışı modelini hayata geçiren Turner, haber tüketim alışkanlıklarını köklü biçimde değiştirdi.'Güney'in ağzı' diyorlardıTurner’ın kurduğu yapı yalnızca CNN ile sınırlı kalmadı. Kablolu televizyonun ilk “süper istasyonu” olarak kabul edilen yayın girişimleri, çeşitli eğlence kanalları ve Atlanta Braves sahipliği gibi yatırımlarla genişledi. Açık sözlü ve zaman zaman tartışmalı çıkışları nedeniyle Amerika'da güney eyaletlere gönderme yaparak “Güney’in ağzı” olarak anıldı.Nükleer silahsızlanma çağrılarıTurner, medya kariyerinin yanı sıra önemli bir hayırsever kimliğiyle de öne çıktı. Birleşmiş Milletler Vakfı'nı kurarak küresel projelere destek verdi. Nükleer silahsızlanma çağrıları yaptı. Ayrıca ABD’de bizonların yeniden doğaya kazandırılması projelerine öncülük etti ve ülkenin en büyük toprak sahiplerinden biri haline geldi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230401/cnn-putinin-belarusa-nukleer-silah-yerlestirme-karari-batiyi-ukraynada-dizginledi-1069029146.html
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/06/1105543109_73:0:1024:713_1920x0_80_0_0_e085dbefe79587b7cc99ce71d0367503.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
cnn, abd, batı
CNN’in kurucusu Ted Turner hayatını kaybetti
17:35 06.05.2026 (güncellendi: 17:45 06.05.2026)
ABD merkezli 24 saat kesintisiz haber yayıncılığının öncüsü olan CNN’in kurucusu medya girişimcisi Ted Turner, 87 yaşında yaşamını yitirdi. Turner Enterprises tarafından yapılan açıklamaya göre Turner, 6 Mayıs Çarşamba günü hayatını kaybetti.
Ohio doğumlu iş insanı, merkezi Atlanta olan geniş bir medya imparatorluğu kurarak modern Batı yayıncılığın en etkili figürlerinden biri haline geldi.
Turner, 2018 yılında ilerleyici bir beyin hastalığı olan demans teşhisi aldığını açıklamıştı. 2025’in başlarında zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılmış, daha sonra iyileşerek rehabilitasyon sürecine geçmişti.
Batı medyası tarihinde bir dönemin kapanışı
Beş çocuk, 14 torun ve iki torun çocuğu bulunan Turner’ın ölümü, küresel Batı medyası tarihinde bir dönemin kapanışı olarak değerlendiriliyor.
1980’de CNN’i kurarak 24 saat aralıksız küresel haber akışı modelini hayata geçiren Turner, haber tüketim alışkanlıklarını köklü biçimde değiştirdi.
'Güney'in ağzı' diyorlardı
Turner’ın kurduğu yapı yalnızca CNN ile sınırlı kalmadı. Kablolu televizyonun ilk “süper istasyonu” olarak kabul edilen yayın girişimleri, çeşitli eğlence kanalları ve Atlanta Braves sahipliği gibi yatırımlarla genişledi. Açık sözlü ve zaman zaman tartışmalı çıkışları nedeniyle Amerika'da güney eyaletlere gönderme yaparak “Güney’in ağzı” olarak anıldı.
Nükleer silahsızlanma çağrıları
Turner, medya kariyerinin yanı sıra önemli bir hayırsever kimliğiyle de öne çıktı. Birleşmiş Milletler Vakfı'nı kurarak küresel projelere destek verdi. Nükleer silahsızlanma çağrıları yaptı.
Ayrıca ABD’de bizonların yeniden doğaya kazandırılması projelerine öncülük etti ve ülkenin en büyük toprak sahiplerinden biri haline geldi.