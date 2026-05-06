https://anlatilaninotesi.com.tr/20260506/cnnin-kurucusu-ted-turner-87-yasinda-hayatini-kaybetti-1105543364.html

CNN’in kurucusu Ted Turner hayatını kaybetti

CNN’in kurucusu Ted Turner hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

ABD merkezli 24 saat kesintisiz haber yayıncılığının öncüsü olan CNN’in kurucusu medya girişimcisi Ted Turner, 87 yaşında yaşamını yitirdi. Turner Enterprises... 06.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-06T17:35+0300

2026-05-06T17:35+0300

2026-05-06T17:45+0300

yaşam

cnn

abd

batı

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/05/06/1105543109_0:124:1024:700_1920x0_80_0_0_3ef29fe67032cad6af87ff160d260a57.jpg

Ohio doğumlu iş insanı, merkezi Atlanta olan geniş bir medya imparatorluğu kurarak modern Batı yayıncılığın en etkili figürlerinden biri haline geldi. Turner, 2018 yılında ilerleyici bir beyin hastalığı olan demans teşhisi aldığını açıklamıştı. 2025’in başlarında zatürre nedeniyle hastaneye kaldırılmış, daha sonra iyileşerek rehabilitasyon sürecine geçmişti. Batı medyası tarihinde bir dönemin kapanışıBeş çocuk, 14 torun ve iki torun çocuğu bulunan Turner’ın ölümü, küresel Batı medyası tarihinde bir dönemin kapanışı olarak değerlendiriliyor.1980’de CNN’i kurarak 24 saat aralıksız küresel haber akışı modelini hayata geçiren Turner, haber tüketim alışkanlıklarını köklü biçimde değiştirdi.'Güney'in ağzı' diyorlardıTurner’ın kurduğu yapı yalnızca CNN ile sınırlı kalmadı. Kablolu televizyonun ilk “süper istasyonu” olarak kabul edilen yayın girişimleri, çeşitli eğlence kanalları ve Atlanta Braves sahipliği gibi yatırımlarla genişledi. Açık sözlü ve zaman zaman tartışmalı çıkışları nedeniyle Amerika'da güney eyaletlere gönderme yaparak “Güney’in ağzı” olarak anıldı.Nükleer silahsızlanma çağrılarıTurner, medya kariyerinin yanı sıra önemli bir hayırsever kimliğiyle de öne çıktı. Birleşmiş Milletler Vakfı'nı kurarak küresel projelere destek verdi. Nükleer silahsızlanma çağrıları yaptı. Ayrıca ABD’de bizonların yeniden doğaya kazandırılması projelerine öncülük etti ve ülkenin en büyük toprak sahiplerinden biri haline geldi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20230401/cnn-putinin-belarusa-nukleer-silah-yerlestirme-karari-batiyi-ukraynada-dizginledi-1069029146.html

batı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

cnn, abd, batı