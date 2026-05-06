‘Bir ayda 26 kadın cinayeti: Fail listesinde babalar, oğullar ve akrabalar var’
Okan Aslan, Gün Ortası'nda nisan ayında erkekler tarafından öldürülen 26 kadının baba, oğul ve akrabalar tarafından katledildiğini kaydetti. Aslan, "Kadınlar...
2026-05-06T15:11+0300
Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun nisan ayı raporunu ele aldı. Rapordaki verileri aktaran Aslan, yalnızca nisan ayında 26 kadının erkekler tarafından katledildiğini söyledi.Öldürülen 26 kadından 23’ünün şüpheli olarak ölü bulunduğunu söyleyen Aslan, “Öldürülen kadınların yüzde 69’u en güvenli yer olması gereken evlerinde saldırıya uğradı” dedi.‘Kadınların yaşam hakkı en temel tercihlerinden ötürü tehdit ediliyor’Aslan, “Katledilen 26 kadından 20’sinin hangi bahaneyle öldürüldüğü henüz belirlenemedi. Geri kalan vakalarda ekonomik sıkıntılar, barışmayı reddetme ve bebek aldırma gibi bahanelerin arkasına sığınılmış. Bu tablo kadınların yaşam haklarının en temel tercihlerinden ötürü tehdit edildiğini gösteriyor. Kadınlar, erkekler tarafından öldürülüyorlar” ifadelerini kullandı.Öldürülen kadınların evli oldukları erkekler, babalar, oğullar ve erkek akrabalar tarafından katledildiğini vurgulayan Aslan, “Failler listesinde babalar, oğullar ve akrabalar var. Bu kadınların yüzde 69’u kendi evlerinde öldürüldü. Cinayetlerin işleniş biçimine baktığımızda bireysel silahlanmanın yarattığı tehlike ortaya çıkıyor” diye konuştu. Aslan, platform yetkililerinin cinayetlerin üzerine gidilmediği ve etkin koruma mekanizmaları işletilmediği sürece kadın cinayetlerinin artacağı uyarısında bulunduğunu da aktardı.
Okan Aslan
Okan Aslan, Gün Ortası’nda nisan ayında erkekler tarafından öldürülen 26 kadının baba, oğul ve akrabalar tarafından katledildiğini kaydetti. Aslan, “Kadınlar en güvenli yer olması gereken evlerinde saldırıya uğruyor” dedi.
