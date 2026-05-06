‘Bir ayda 26 kadın cinayeti: Fail listesinde babalar, oğullar ve akrabalar var’

Sputnik Türkiye

Okan Aslan, Gün Ortası'nda nisan ayında erkekler tarafından öldürülen 26 kadının baba, oğul ve akrabalar tarafından katledildiğini kaydetti. Aslan, "Kadınlar... 06.05.2026, Sputnik Türkiye

2026-05-06T15:11+0300

radyo sputnik

kadın cinayetleri

Radyo Sputnik programcısı Okan Aslan, Gün Ortası’nda Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun nisan ayı raporunu ele aldı. Rapordaki verileri aktaran Aslan, yalnızca nisan ayında 26 kadının erkekler tarafından katledildiğini söyledi.Öldürülen 26 kadından 23’ünün şüpheli olarak ölü bulunduğunu söyleyen Aslan, “Öldürülen kadınların yüzde 69’u en güvenli yer olması gereken evlerinde saldırıya uğradı” dedi.‘Kadınların yaşam hakkı en temel tercihlerinden ötürü tehdit ediliyor’Aslan, “Katledilen 26 kadından 20’sinin hangi bahaneyle öldürüldüğü henüz belirlenemedi. Geri kalan vakalarda ekonomik sıkıntılar, barışmayı reddetme ve bebek aldırma gibi bahanelerin arkasına sığınılmış. Bu tablo kadınların yaşam haklarının en temel tercihlerinden ötürü tehdit edildiğini gösteriyor. Kadınlar, erkekler tarafından öldürülüyorlar” ifadelerini kullandı.Öldürülen kadınların evli oldukları erkekler, babalar, oğullar ve erkek akrabalar tarafından katledildiğini vurgulayan Aslan, “Failler listesinde babalar, oğullar ve akrabalar var. Bu kadınların yüzde 69’u kendi evlerinde öldürüldü. Cinayetlerin işleniş biçimine baktığımızda bireysel silahlanmanın yarattığı tehlike ortaya çıkıyor” diye konuştu. Aslan, platform yetkililerinin cinayetlerin üzerine gidilmediği ve etkin koruma mekanizmaları işletilmediği sürece kadın cinayetlerinin artacağı uyarısında bulunduğunu da aktardı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya" 252 60

Okan Aslan https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/0b/09/1077236947_512:0:2560:2048_100x100_80_0_0_aa6272cc6f94406d8cf86e01efedc89b.jpg

